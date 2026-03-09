¿Cuánto dinero ganan los campeones del Gijón Premier Padel P2?

El Gijón Premier Padel P2, celebrado del 2 al 8 de marzo en el Palacio de Deportes La Guía Presidente Adolfo Suárez, se ha caracterizado por ser la primera vez que los jugadores Top 100 de categoría masculina han participado en él ya que el año pasado, debido al boicot de protesta, no asistieron al torneo.

En Gijón se repitieron las finales disputadas en el primer torneo del año en Riad, pero los resultados fueron totalmente diferente ya que los campeones fueron las parejas que se quedaron sin título en los Emiratos Árabes.

Así, en el torneo asturiano se erigieron como campeones Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea, en el cuadro femenino siendo, lógicamente, sus primeros títulos del año.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición en la ciudad española.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Gijón la repartición del dinero en premios es la siguiente:

Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino

12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino

7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino

4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino

2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino Octavos de final : 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino

: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos : 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino

: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciséisavos, 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última quali 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.