¿Cuánto dinero ganan los campeones del FIP World Cup Pairs de Kuwait? Al nivel de un Major

El FIP World Cup Pairs, celebrado del 1 al 9 de noviembre en el Arena Kuwait, se ha caracterizado por coronar a las parejas número dos tanto en el cuadro masculino como en el femenino después de que ambas parejas vencieran a los número uno de las respectivas categorías. Así, Ale Galán y Fede Chingotto vencieron a Arturo Coello y Agus Tapia mientras que Ari Sánchez y Paula Josemaría derrotaron a Gemma Triay y Bea González. Ambas parejas se proclaman de esta manera Campeones del Mundo de 2025. La próxima cita de este Mundial será en 2027.

En concreto, la organización de este torneo reparte más de un millón de euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición celebrada en el Emirato Árabe de Kuwait .

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:

Campeones: 48.000 euros (cada miembro de la pareja)

48.000 euros (cada miembro de la pareja) Finalista: 24.000 euros (cada miembro de la pareja)

24.000 euros (cada miembro de la pareja) Semifinalistas: 13.325 euros (cada miembro de la pareja)

13.325 euros (cada miembro de la pareja) Cuartos de final: 8.660 euros (cada miembro de la pareja)

8.660 euros (cada miembro de la pareja) Octavos de final: 5.330 euros (cada miembro de la pareja)

5.330 euros (cada miembro de la pareja) Dieciseisavos de final : 3.410 euros (cada miembro de la pareja)

: 3.410 euros (cada miembro de la pareja) Treintaidosavos de final : 1.935 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.935 euros (cada miembro de la pareja) Final de la previa: 1.250 euros (cada miembro de la pareja)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 2000 puntos, los finalistas reciben 1200 puntos, los semifinalistas 720, los cuartofinalistas 360, los octavofinalistas 180 puntos, los dieciseisfinalistas 90 y en primera ronda 35. La última ronda de la qualy otorga 30 puntos mientras que la qualy 2 en hombres da 15 puntos.

La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel y, en este caso, del Mundial por Parejas.