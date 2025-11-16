¿Cuánto dinero ganan los campeones del Dubai Premier Padel P1?

El Dubai Premier Padel P1, celebrado del 9 al 16 de noviembre en el Hamdan Sports Complex e la población árabe, se ha caracterizado por el triunfo de Coello y Tapia frente a Chingotto y Galán después de que en las dos últimas finales en las que se enfrentaron fuera la Chingalán quien se proclamara campeona tras dos épicas remontadas. En esta ocasión no se dio y los número uno mantuvieron su reinado.

En el cuadro femenino hubo sorpresa y las número tres, Bea González y Claudia Fernández se cargaron en la final a las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea y se coronaron en Dubai tras ganar también a las número dos en semifinales.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 474.500 euros en premios entre los jugadores que han participado en la competición de la ciudad de los Emiratos Árabes

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales que contempla la Federación Internacional de Padel son las siguientes:

Campeones: 26.000 euros (cada miembro de la pareja)

26.000 euros (cada miembro de la pareja) Finalista: 13.700 euros (cada miembro de la pareja)

13.700 euros (cada miembro de la pareja) Semifinalistas: 7. 250 euros (cada miembro de la pareja)

7. 250 euros (cada miembro de la pareja) Cuartos de final: 4.553 euros (cada miembro de la pareja)

4.553 euros (cada miembro de la pareja) Octavos de final: 3.120 euros (cada miembro de la pareja)

3.120 euros (cada miembro de la pareja) Dieciseisavos de final : 2.400 euros (cada miembro de la pareja)

: 2.400 euros (cada miembro de la pareja) Treintadosavos de final : 1.740 euros (cada miembro de la pareja)

: 1.740 euros (cada miembro de la pareja) Final de la previa: 1.300 euros (cada miembro de la pareja)

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 1000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavofinalistas 90 puntos y los dieciseisfinalistas 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos.

La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.