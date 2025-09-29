Cuánto dinero ganan los campeones del Cupra Germany Premier Padel P2

El Cupra Germany Premier Padel P2, celebrado del 22 al 28 de septiembre de 2025 en el Castello Düsseldorf, se ha caracterizado por ser la despedida de muchísimas parejas que han decidido tomar caminos diferentes y, sobre todo, por el triunfo de Ale Galán y Fede Chingotto en la final frente a los número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia, a los que solamente habían ganado en una ocasión este año en las siete veces en las que se habían enfrentado.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 reparte un total de 262.250 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la ciudad española.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Cabe destacar que, en 2025, Premier Padel incrementó en 10.000 € los premios para los torneos P2 femeninos, elevando el total a 85.000 €, como parte de las mejoras acordadas con la International Padel Players Association (IPPA) para apoyar a las jugadoras de menor ranking. En el caso del P2 de Alemania la repartición del dinero en premios es la siguiente:

Campeones: 15.000 euros (cada miembro de la pareja)/8.500 euros en el cuadro femenino

Finalista: 8.250 euros (cada miembro de la pareja)/4.675 euros en el cuadro femenino

Semifinalistas: 4.500 euros (cada miembro de la pareja)/2.550 euros en el cuadro femenino

Cuartos de final: 3.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.700 euros en el cuadro femenino

Octavos de final : 1.781 euros (cada miembro de la pareja)/1.009 euros en el cuadro femenino

Dieciseisavos : 891 euros (cada miembro de la pareja)/673 euros en el cuadro femenino

Primera ronda: 563 euros (cada miembro de la pareja/319 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 300 puntos, los semifinalistas 180 y los cuartofinalistas 90.