¿Cuánto dinero ganan los campeones del Cancún Premier Padel P2?
Al ser un torneo de categoría P2 dentro de Premier Padel, este torneo es de los que reparte menos dinero dentro del circuito.
Angie F.G.
El Cancún Premier Padel P2, celebrado del 16 al 22 de marzo en el Rafa Nadal Tennis Center de Cancún, se ha caracterizado por ser la primera vez que los jugadores Top 100 de categoría masculina han participado en él ya que el año pasado, debido al boicot de protesta, no asistieron al torneo. La única excepción han sido Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, que ya no juegan juntos, pero que rompieron la protesta y se inscribieron y ganaron el torneo mexicano.
En Cancún se vivieron dos finales inéditas, puesto que tanto Juan Lebrón y Leo Augsburger como Bea González y Paula Josemaría no habían llegado al domingo en los dos torneos anteriores disputados este año.
Sin embargo, lo lograron el objetivo y en Cancún se erigieron como campeones Arturo Coello y Agustín Tapia en el cuadro masculino y Gemma Triay y Delfi Brea, en el cuadro femenino siendo para ambas parejas la segunda corona del año.
El dinero que hay en juego
En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición en la ciudad mexicana.
Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Cancún la repartición del dinero en premios es la siguiente:
- Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino
- Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino
- Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino
- Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino
- Octavos de final: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino
- Dieciseisavos: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino
- Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino
Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.
Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciséisavos, 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.
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