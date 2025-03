Cuánto dinero ganan los campeones del Cancún Premier Padel P2

El Cancún Premier Padel P2, celebrado del 9 al 16 de marzo de 2025 en la Rafa Nadal Academy de Cancún, se ha caracterizado por la ausencia de las parejas top del circuito y solo asistieron Franco Stupaczuk y Juan Lebrón como duplas importantes a nivel de ranking.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 reparte un total de 252.250 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la ciudad mexicana.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales no se han dado a conocer, pero no ha habido cambios en 2025 respecto a 2024 salvo que se han añadido 2.250 euros al 'price money' lo que no afecta apenas en las cantidades percibidas por jugadores y jugadores. Dicho esto, aquí tienes la distribución de los premios:

Campeones: 15.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 8.500 euros en el cuadro femenino

15.000 euros (cada miembro de la pareja)/ 8.500 euros en el cuadro femenino Finalista: 8.250 euros (cada miembro de la pareja)/ 4.675 euros en el cuadro femenino

8.250 euros (cada miembro de la pareja)/ 4.675 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 4.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 2.550 euros en el cuadro femenino

4.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 2.550 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 3.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.700 euros en el cuadro femenino

3.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.700 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos de final : 1.781 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.009 euros en el cuadro femenino

: 1.781 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.009 euros en el cuadro femenino Final de la previa: 891 euros (cada miembro de la pareja)/ 673 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 euros, los finalistas reciben 300 puntos, los semifinalistas 180 y los cuartofinalistas 90.

Cabe recordar que algunos de los jugadores que no han participado en este torneo en modo de protesta por algunas de las medidas tomadas por Premier Padel y la Federación Internacional de Padel han pedido la nulidad de los puntos otrogados en él para que el ranking no se vea 'distorsionado' debido al veto.

Los jugadores del ranking por debajo de los 50 primeros pueden verse gravemente perjudicados al ser superados en el ranking por jugadores que sí han participado en este torneo y que escalarán muchísimas posiciones gracias a la ausencia de muchos de sus rivales.