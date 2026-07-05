¿Cuánto dinero ganan los campeones del Burdeos Premier Padel P2?

El Burdeos Premier Padel P2, celebrado del 29 de junio al 5 de julio en el Patinoire Meriadeck de la ciudad francesa, ha sido un torneo propicio a las sorpresas debido a que se juega en una pista lenta donde se ve un pádel mucho más trabajado y con mucho más volumen donde no se premia la pegada.

En Burdeos, Arturo Coello y Agustín Tapia, se llevaron el título en categoría masculina tras imponerse a Fede Chingotto y Ale Galán en la final logrando su cuarto título consecutivo. En categoría femenina, saltó la sorpresa y Tamara Icardo y Claudia Jensen lograron su primer título como pareja tras ganar en la final a las número uno Gemma Triay y Delfi Brea.

El dinero que hay en juego

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición de la ciudad francesa.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Burdeos la repartición del dinero en premios es la siguiente:

Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino

12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino

7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino

4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino

2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino Octavos de final : 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino

: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos : 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino

: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

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Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciseisavos 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.