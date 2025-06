¿Cuánto dinero ganan los campeones del Buenos Aires Premier Padel P1?

El Buenos Aires Premier Padel P1, celebrado del 25 de mayo al 1 de junio en el Parque Roque, se ha caracterizado por haber batido el récord de asistencia con 16.156 espectadores el sábado además de por tener que aplazar los cuartos de final del cuadro masculino al sábado por desperfectos en la pista central.

En concreto, la organización de este torneo de categoría P1 reparte un total de 474.500 euros en premios entre los jugadores que han participado en este torneo en la ciudad argentina.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? Las cifras oficiales no se han dado a conocer, pero no ha habido cambios en 2025 respecto a 2024 salvo que se han añadido 4.700 euros al 'price money' lo que no afecta apenas en las cantidades percibidas por jugadores y jugadores. Dicho esto, aquí tienes la distribución de los premios:

Campeones: 25.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 17.000 euros en el cuadro femenino

25.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 17.000 euros en el cuadro femenino Finalista: 13.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 9.350 euros en el cuadro femenino

13.500 euros (cada miembro de la pareja)/ 9.350 euros en el cuadro femenino Semifinalistas: 7.125 euros (cada miembro de la pareja)/ 5.100 euros en el cuadro femenino

7.125 euros (cada miembro de la pareja)/ 5.100 euros en el cuadro femenino Cuartos de final: 4.500 euros (cada miembro de la pareja)/3.400 euros en el cuadro femenino.

4.500 euros (cada miembro de la pareja)/3.400 euros en el cuadro femenino. Octavos de final: 2.625 euros (cada miembro de la pareja)/2.019 euros en el cuadro femenino

2.625 euros (cada miembro de la pareja)/2.019 euros en el cuadro femenino Dieciseisavos de final : 1.922 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.009 euros en el cuadro femenino

: 1.922 euros (cada miembro de la pareja)/ 1.009 euros en el cuadro femenino Final de la previa: 1.266 euros (cada miembro de la pareja)/ 638 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

Los ganadores del torneo acumularán un total de 1000 puntos, los finalistas reciben 600 puntos, los semifinalistas 360, los cuartofinalistas 180, los octavofinalistas 90 puntos y los dieciseisfinalistas 45. La primera ronda en el cuadro masculino suma 22 puntos.

La actualización de los puntos la lleva a cabo la FIP cada lunes, el día posterior a la disputa de los respectivos torneos del calendario Premier Padel.