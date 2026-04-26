¿Cuánto dinero ganan los campeones del Bruselas Premier Padel P2?
Al ser un torneo de categoría P2 dentro de Premier Padel, es de los que reparte menos dinero dentro del circuito.
Angie F.G.
El Bruselas Premier Padel P2, celebrado del 20 al 26 de abril en la Gare Maritime de Tour & Taxis, ha sido un gran torneo donde el público ha llenado las gradas desde el primer día con un gran ambiente durante toda la semana.
En Bruselas se vivieron dos finales muy diferentes. En la masculina, Juan Lebrón y Leo Augsburger se impusieron a la pareja número uno, Arturo Coello y Agustín Tapia remontando un gran partido y logrando el primer título como pareja, mientras que en la final femenina, las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, se vieron de nuevo sorprendidas por las número dos, Bea González y Paula Josemaría en un duelo dominado de principio a fin por la dupla española.
De esta manera, Bea y Paula lograban el tercer título consecutivo y siguen acechando a las uno Triay y Brea en la Race.
El dinero que hay en juego
En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición de la ciudad belga.
Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Bruselas la repartición del dinero en premios es la siguiente:
- Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino
- Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino
- Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino
- Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino
- Octavos de final: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino
- Dieciseisavos: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino
- Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino
Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.
Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciséisavos, 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.
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