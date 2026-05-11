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¿Cuánto dinero ganan los campeones del Asunción Premier Padel P2?

Al ser un torneo de categoría P2 dentro de Premier Padel, es de los que reparte menos dinero dentro del circuito.

Los campeones de Asunción con sus trofeos

Los campeones de Asunción con sus trofeos / Mariano Castro / PREMIER PADEL

Angie F.G.

El Asunción Premier Padel P2, celebrado del 4 al 10 de mayo en el Parque Olímpico Paraguayo ha sido el primer torneo de la gira americana y en él ha habido bastantes sorpresas en el cuadro masculino, no así en el femenino donde hasta la final se ha 'respetado' el ranking.

En Asunción Fede Chingotto y Ale Galán, que defendían título, fueron superiores a Arturo Coello y Agustín Tapia y conseguían de nuevo tumbar a los número uno, mientras que en la final femenina, las número uno, Gemma Triay y Delfi Brea, se vieron de nuevo sorprendidas por las número dos, Bea González y Paula Josemaría en un duelo muy igualado que acabó por llevarse la dupla española.

De esta manera, Bea y Paula lograban el cuarto título consecutivo y siguen acechando a las uno Triay y Brea en la Race.

El dinero que hay en juego

En concreto, la organización de este torneo de categoría P2 repartió un total de 264.534 euros en premios entre los jugadores que han participado en esta competición de la ciudad paraguaya.

Pero, ¿cómo se reparten los premios dependiendo del resultado logrado? En el caso del P2 de Asunción la repartición del dinero en premios es la siguiente:

  • Campeones: 12.950 euros (cada miembro de la pareja)/11.000 euros en el cuadro femenino
  • Finalista: 7.600 euros (cada miembro de la pareja)/6.050 euros en el cuadro femenino
  • Semifinalistas: 4.200 euros (cada miembro de la pareja)/3.300 euros en el cuadro femenino
  • Cuartos de final: 2.670 euros (cada miembro de la pareja)/2.310 euros en el cuadro femenino
  • Octavos de final: 2.000 euros (cada miembro de la pareja)/1.430 euros en el cuadro femenino
  • Dieciseisavos: 1.390 euros (cada miembro de la pareja)/963 euros en el cuadro femenino
  • Primera ronda: 955 euros (cada miembro de la pareja)/509 euros en el cuadro femenino

Además de los premios, los jugadores acumulan puntos para el ranking oficial de la Federación Internacional de Padel (FIP), lo que influye en su posición en el circuito y en su clasificación para futuros torneos.

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Los ganadores del torneo acumularán un total de 600 puntos, los finalistas reciben 360 puntos, los semifinalistas 180, los cuartofinalistas 90, los octavofinalistas, 45, llegar a dieciséisavos, 22, entrar en cuadro 5, llegar a la última qualy 15 y llegar a la Q2 suma 7 puntos.

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