Otro día de duro trabajo para Chingotto y Galán

Como cada día desde que arrancó el P1 de Valencia hay un partido de la jornada y, de momento, Fede Chingotto y Ale Galán llevan dos de dos. Menudos dos partidos han tenido que jugar. En su debut ante una joven pareja de la qualy, y en octavos de final ante unos Tino Libaak y Álex Chozas que los llevaron de nuevo al límite.

No andan en su prime el madrileño y el argentino, sobre todo Fede, al que se le ve menos fluido de lo normal: "Dame patas", le decía Ale y es que el ratón no está mostrando en Valencia ese juego eléctrico al que nos tiene acostumbrados.

En octavos de final Tino y Álex estaban finos, muy finos, y aprovechaban que sus rivales no estaban en su 'prime' para comerles el terreno pronto. Ojo al dato que nos apuntaban desde PT Padel Portugal: Desde que formaron pareja en 2024, Ale Galán y Fede Chingotto nunca habían perdido un set por 6-2 o por un resultado más contundente frente a una pareja que no perteneciera al Top 4 mundial. En Valencia la racha llegó hoy a su fin. Álex Chozas y Tino Libaak ganaron el primer set por 6-2, convirtiéndose en la primera pareja fuera de la superélite mundial en lograr un parcial tan contundente frente a los actuales números 2 del mundo".

Oportunidad perdida para Chozas y Libaak

Es para hacerse una idea de lo que fueron capaces los argentinos, una pareja que está yendo de menos a más y que tuvieron en sus manos eliminar a Chingalán en octavos. Pero no ocurrió. Con break arriba en el segundo set, vieron como Ale y Chingo lograban equilibrar de nuevo el marcador y posteriormente llevar el partido a una tercera manga que se preveía de infarto.

Gon la grada prácticamente llena, Chingotto y Galán fueron de menos a más y, tras atizarles un golpe moral a sus rivales ganando el segundo set, fueron subiendo poco a poco el nivel para acabar ganando por 2-6, 7-5 y 6-4.

En cuartos de final se medirán a Maxi Arce y Juan Tello quienes también llegarán con mucho desgaste a la cita del viernes ya que para ganar a Lucas Bergamini y Javi Garrido también necesitaron tres sets y dos horas y 41 minutos para lograr el triunfo por 7-6 (5), 3-6 y 7-6 (3).

Hablando de sufrimiento, es inevitable trasladarse a la pista 2 de La Fonteta donde Coki Nieto y Jon Sanz tuvieron muchísimo trabajo para salir de la emboscada que les tramaron Íñigo Jofre y Jairo Bautista. Otro partido de infarto que acabó del lado de la pareja cinco por 6-2, 6-7 (5) 7-6 (5) aunque pese al triunfo no salió nada contenta del duelo. La razón, lo tenían prácticamente ganado y tuvieron que permanecer en la pista mucho más rato del que hubieran deseado.

Mucho tendrán que mejorar si quieren seguir en liza puesto que enfrente este viernes tendrán a los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia quienes dieron cuenta de Alex Ruiz y Juanlu Esbrí por un contundente 6-4 y 6-1.

Juan Lebrón y Leo Augsburger pasaron ronda sin problemas y se medirán en cuartos a Javi Leal y Fran Guerrero, este último algo tocado en el muslo derecho, pero que emocionalmente están muy positivos, por lo que se avecina partidazo.

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Las favoritas, todas en cuartos

En el cuadro femenino las favoritas debutaron todas con triunfo y ninguna de ellas se perderá los cuartos de final. Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Marina Guinart y Vero Virseda; Bea González y Paula Josemaría buscarán las semifinales ante Marta Ortega y Martina Calvo. Por su parte, Ari Sánchez y Andrea Ustero se enfrentarán a Bea Caldera y Carmen Goenaga, que parece que han encontrado de nuevo la ruta de su juego. Finalmente, Claudia Fernández y Sofi Araújo lucharán frente a Tamara Icardo y Claudia Jensen por una plaza en semis.