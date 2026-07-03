Día de despedidas en Burdeos: las parejas que se apagan dicen adiós en cuartos

Los cuartos de final femeninos del Premier Padel Bordeaux P2 dejaron un marcado sabor a despedida. Dos parejas que habían anunciado recientemente su separación pusieron punto final a su recorrido conjunto sobre la pista francesa. Marina Guinart y Vero Virseda, por un lado, y Alejandra Salazar y Alejandra Alonso, por otro, vivieron su particular 'Last Dance' antes de emprender caminos distintos a partir del próximo torneo.

Las primeras en despedirse fueron Alejandra Salazar y Alejandra Alonso. Las 'Alejandras' cedieron ante Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-2 y 7-6 (4). El primer parcial estuvo claramente dominado por sus rivales, pero en el segundo apareció esa mezcla de orgullo y nostalgia que suele acompañar las despedidas. Como si de repente fueran conscientes de que el reloj se agotaba, Salazar y Alonso encontraron su mejor versión para intentar alargar su aventura. Reaccionaron tarde, obligaron a Ari y Ustero a emplearse a fondo, pero el tie-break acabó certificando el final de una sociedad que apenas ha podido mostrar todo su potencial.

Una historia muy parecida vivieron Marina Guinart y Vero Virseda, que se toparon con las números uno, Gemma Triay y Delfi Brea. El marcador, un contundente 6-0 y 7-6 (2), refleja dos sets muy distintos. El primero apenas tuvo historia, con unas Triay y Brea muy superiores desde el inicio. Sin embargo, en el segundo set apareció el orgullo de una pareja que sabía que estaba disputando sus últimos juegos juntas. Guinart y Virseda elevaron el nivel, resistieron y soñaron con forzar el tercer set, aunque el desempate acabó cayendo del lado de las líderes del ranking.

Mal momento para Claudia y Sofi

Más allá de las despedidas, Tamara Icardo y Claudia Jensen protagonizaron la que podría decirse sorpresa de la jornada. La pareja derrotó por 6-4, 2-6 y 6-2 a Claudia Fernández y Sofía Araújo, confirmando el mal momento de una dupla que no consigue dar continuidad a sus buenos resultados.

Parecía que Fernández y Araújo habían encontrado de nuevo el camino tras alcanzar la final en Valencia, pero la eliminación en octavos en Valladolid y ahora esta derrota en los cuartos de Burdeos vuelven a sembrar dudas sobre una pareja llamada a pelear con regularidad como mínimo las semifinales. En cambio, Icardo y Jensen siguen creciendo y ya están entre las cuatro mejores del torneo.

Las encargadas de completar el cuadro de semifinales fueron Paula Josemaría y Bea González. Las segundas cabezas de serie controlaron en todo momento su enfrentamiento frente a Noa Cánovas y Laia Rodríguez, imponiéndose por 6-3 y 6-2 en un partido sólido, sin apenas concesiones y demostrando que su claro objetivo es alcanzar el número uno lo antes posible.

Con estos resultados, las semifinales presentan dos duelos de enorme atractivo. Tamara Icardo y Claudia Jensen buscarán una nueva sorpresa frente a Paula Josemaría y Bea González, mientras que Gemma Triay y Delfi Brea defenderán su condición de favoritas ante la joven y cada vez más peligrosa Andrea Ustero y Ari Sánchez.

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Las nuevas parejas

Burdeos bajará el telón con cuatro parejas luchando por el título, pero también con la sensación de haber asistido al final de varias etapas. A partir del Málaga P1 el circuito presentará un nuevo mapa de parejas: Marina Guinart unirá fuerzas con Alejandra Alonso, Alejandra Salazar iniciará una nueva aventura junto a Aranzazu Osoro, Vero Virseda jugará con Jimena Velasco, Lucía Sainz formará pareja con la joven Sofía Sáiz y Jana Montes comenzará un nuevo proyecto con Marta Barrera, entre otros movimientos que volverán a agitar la zona media del cuadro. Burdeos ha sido el escenario de los últimos bailes; Málaga será el punto de partida de una nueva historia para muchas de ellas.