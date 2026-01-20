Di Nenno: "No me molestó que Leo Augsburger me dejara para jugar con Lebrón"

Martín di Nenno es de los nombres top del pádel mundial. Nació hace 28 años en Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, y lo hizo con un club de pádel en el brazo, el que inauguraron al cabo de pocos años sus padres. Su futuro pues, parecía escrito: sería jugador de pádel. Llegó a Madrid con esta ilusión y con mucho trabajo llegó a ser el número tres del mundo jugando al lado de su inseparable Franco Stupaczuk. Arrancará 2026 como jugador número 12 del ranking FIP y lo hará al lado de Momo González.

Pero antes analizó en una entrevista con Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito, como ha sido este extraño 2025, donde Di Nenno ha vivido una temporada muy irregular. Ha jugado nada menos que con cuatro compañeros distintos y no ha conseguido los resultados esperados pese a que ganó el P1 de Madrid al lado de Leo Augsburger en la única final que jugó en todo el año.

El jugador argentino se sinceró explicando el porqué de tantos cambios de pareja y justificó sus decisiones a lo largo de una temporada que más que nada le ha servido de aprendizaje para afrontar un 2026 con ilusiones renovadas. Ese año le salió cruz, pero espera que en la campaña que está a punto de empezar, salga cara con su nuevo pareja en el 20x10.

"Este año no tuve la consistencia que es lo que me caracterizó los últimos años y que fueron más positivos a nivel de resultados que este. Este fue muy dispar. Tuve la suerte de ser campeón y al siguiente torneo perdí en primera ronda, esa irregularidad a la cual no estoy acostumbrado es lo que quiero mejorar de cara al año que viene".

El problema que ve Martín es que "no pude construir nada con nadie. Con una pareja necesitas tiempo, conocerte, entrenar, que te pasen cosas buenas, que te pasen cosas malas, experiencias y quiero este cambio, la regularidad y l constancia de tener un compañero profesional, buen compañero, buena persona fuera, competidor... Las primeras parejas (Coello/Tapia y Galán/Chingotto) se caracterizan obviamente porque son muy buenas pero también porque son muy buenos equipos".

Di Nenno, que en enero conoció a Messi, uno de sus ídolos, analiza qué es lo que ha pasado en 2025: "Me doy mucha responsabilidad en la parte mala, pero no creo que haya tomado malas decisiones cuando tomé la decisión de cambiar con cada compañero. Cada decisión tuvo su motivo y su momento, pero es verdad que no llegué a formar nada con ninguno. No llegué a construir nada a nivel competitivo. Con todos teníamos nuestros objetivos, pero no tuve la suficiente paciencia como para poder mantenerme con ellos. Siempre ha habido un pero que ponerle a la pareja y no resguardarse en seguir trabajando. Pero todo es aprendizaje y me encanta hacer recap a fin de año así que de cara al año que viene cambiar estas cositas".

Martín analiza cada pareja de 2025

Javi Garrido: "Empezamos con mucha ilusión. Había jugado con él en 2019 y nos fue muy bien en su día. Pero creo que no tuvimos esa conexión dentro de la cancha porque fuera nos llevamos muy bien y le tengo mucho cariño. No nos encontrábamos, no nos ensamblábamos, cambiamos de entrenador en el medio de la pretemporada y al final no conectábamos entre nosotros. Se necesita esta conexión y todo tiene que fluir. Cada uno se pone pautas y su rol en la pareja pero después tiene que ser naturales y fluir y eso es lo que no encontramos y por ello decido cambiar".

Di Nenno y Garrido se separarán después del Major de Doha / Premier Padel

Juan Tello: "Es un amigo, le conozco un montón, compitiendo con él desde menores, con él sí me sentí un Martín más reconocible y me ayudó a levantar mi nivel respecto a mis primeros torneos fue malo, donde yo no me sentía cómodo ni con confianza. Con Juan hice mis primeras semifinales, me sentí muy cómodo y ahí creo que empecé a despegar en el año".

Tello y Di Nenno celebran un sufrido triunfo / Premier Padel

Leo Augsburger: "En el pádel se necesita que la pareja se acople y en ese caso éramos muy dispares en el juego. Era una opción que yo no valoraba porque con Juan estaba muy bien, y cuando vino Leo a decirme para jugar con él me quedé un poco sorprendido porque yo con él no lo contemplaba. Lo analicé con el equipo y mis personas de confianza y tomamos la decisión de cambiar pese a que con Juan Tello estábamos muy bien. Nos tiramos a la nueva aventura con Leo con la que salimos campeones en el segundo torneo (Madrid P1) y después no tuvimos esa regularidad para mantener el nivel de Madrid que fue brutal". "Obviamente Leo necesita ganar consistencia. Yo le tengo mucho cariño , comparto la parte física con él, pero es un chico de 21 años que tiene muchísimo por crecer y por seguir evolucionando".

Di Nenno y Augsburger en una divertida imagen en el suelo del Movistar Arena con sus trofeos / Premier Padel

Franco Stupaczuk: "La inconsistencia a nivel de resultados y la expectativa que teníamos me frustró un poco y cuando él toma la decisión de jugar con Juan (Lebrón) yo empecé a ver el futuro que no lo tenía bastante claro y surge la oportunidad de terminar el año jugando con Franco (Stupaczuk) y al final sé que con Franco tengo esta paz, esa tranquilidad, ese día a día, buen feeling, muy buenos recuerdos y ahí es donde tomo la decisión de volver a jugar con él ya sabiendo que con Leo no iba a continuar el año que viene y con Franco tengo un fin de año con la ilusión de poder jugar en 2026 con él".

Martín di Nenno y Franco Stupaczuk celebran el triunfo / Premier Padel

Martín no seguirá al lado de Stupaczuk ya que este 2026 Franco jugará al lado de Mike Yanguas mientras que Martín, como decimos, lo hará al lado de Momo González. El 'Turquito' no está dolido con la decisión de Augsburger de jugar con Lebrón: "No me molestó. Lo hablé con él y teníamos muy buen feeling. Siempre que se comunique con tiempo y espacio para que tu compañero se busque una alternativa no hay problema".