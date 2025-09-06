Di Nenno y Augsburger dan la sorpresa y buscarán el título ante Coello y Tapia

Emoción máxima en la jornada de semifinales cuya conclusión fue la siguiente: final entre los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia y la pareja siete, Di Nenno y Augsburger. Lo primero, esperado, lo segundo no. La pareja argentina dio la sorpresa después de un auténtico partidazo que se decidió en el tie break del tercer set y después de dos horas y seis minutos de lucha titánica.

Pero empecemos por el partido de la mañana. Los número uno llegaban con algunas dudas y habiendo ganado tres partidos con más sufrimiento del previsto: "Esto es positivo para nosotros", aseguraba Tapia en rueda de prensa. Pues parece que tenía razón. Ante Mike Yanguas y Coki Nieto, los 'goldenboys' arrancaron muy serios, despojados de las dudas de estos días y pronto se pusieron por delante. Más oposición encontraron en el segundo set, pero lo acabaron resolviendo con un break en última instancia para poder vivir una nueva final tras ganar por 6-2 y 7-5.

"Desde que nos unimos dijimos que ibamos a tirar siempre para adelante, tenemos la ventaja de que nos llevamos muy bien, el equipo se lleva muy bien, estamos muy unidos y eso al final dentro de la pista tarde o temprano se ganan las cosas", aseguraba un Tapia convencido de que siguen estando a un buen nivel cuando llegan los momentos decisivos. "Iniciamos las semanas con muchas dudas pero poco a poco vamos encontrando el camino, así que muy contentos del equipo que formamos y seguimos por muy buen camino", añadía satisfecho de lo conseguido.

La segunda semifinal se preveía mucho más disputada. Se medían Juan Lebrón y Franco Stupa, dos jugadores que llegaban a semifinales en una dinámica excelsa mostrando muy pocas fisuras en su juego, frente a una pareja que está todavía conociéndose como son Martín di Nenno y Leo Augsburger. Y lo que ofrecieron en un Movistar Arena prácticamente lleno fue espectáculo puro. Igualdad absoluta.

En el primer set Augsburger estaba tímido, encorsetado, no desplegó esa pegada que tanto le caracteriza y ello penalizó a la pareja. Se aprovecharon Lebrón y Stupa para dar el primer golpe de un round que tenía mucha tela que cortar todavía. El primer set ya tenía dueño, pero la pareja argentina no estaba dispuesta a marcharse de Madrid tan pronto y en la segunda manga un break tempraneero les allanó el camino para empatar la contienda.

Se había trabajado muchísimo pero todavía no se había hecho nada. Quedaba lo más difícil, un set de desempate con toda la presión que ello conlleva. Y un break en el primer juego de los argentinos era un buen arranque para Leo y Martín, que vieron como sus rivales recuperaban el servicio más adelanta para llevar el partido al tie break. La moneda podía caer del lado de cualquiera y en esta ocasión se decantó por la pareja argentina que tiró de ilusión y energía extra para certificar el pase a la final después de ganar por 3-6, 6-3 y 7-6 (3).

Este domingo podrían lograr su primera final en solo dos torneos juntos, toda una proeza para los argentinos que intentarán evitar que Coello y Tapia consigan su título número ocho esta temporada y el 27º desde que unieron fuerzas.