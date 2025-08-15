Desvelada la sexta pareja de Javi Garrido en un turbulento 2025

El 2025 de Javi Garrido está siendo todo menos tranquilo. El jugador cordobés, uno de los talentos más explosivos del pádel mundial, afrontará en el Premier Padel Madrid P1 un nuevo reto junto a Juan Cruz Belluati, lo que supone su sexto compañero distinto en lo que va de temporada. Una cifra que, lejos de ser una estadística anecdótica, refleja la montaña rusa que ha vivido este año, con cambios continuos, lesiones de compañeros y decisiones estratégicas que le han obligado a reinventarse una y otra vez.

La mala fortuna parece haberse cebado con él. En apenas ocho meses ha pasado por asociaciones fugaces que no han llegado a consolidarse, algunas cortadas por problemas físicos ajenos y otras por resultados que no reflejaban su verdadero nivel. Tantos cambios han afectado a su juego y, sobre todo, a su mentalidad. No tener estabilidad se ha traducido en ver en la pista a un Garrido poco reconocible.

La etapa con Tino Libaak fue corta y no llegaron los resultados esperados / Premier Padel

Martín di Nenno le deja

Cuando parecía que junto a Martín di Nenno había encontrado una pareja consistente, el argentino optó por cambiar de compañero y juntarse con Juan Tello -con quien ya no juega-. La pareja que dejó colgada el Gato era Tino Libaak y decidieron juntarse el joven argentino y el cordobés. Los resultados no llegaron y una inoportuna lesión de Libaak rompió de nuevo los planes de Javi, que se vio obligado a buscarse la vida en el circuito.

Garrido no pasa por su mejor momento / Premier Padel

A partir de ahí llegó un baile de compañeros poco usual en el circuito: Diego Gil (de la wating list) en Valladolid, Tolito Aguirre en Burdeos y Sanyo Gutiérrez en Málaga. Se ausentó de Tarragona por problemas físicos mientras que en la lista de inscripciones del P1 de Madrid que se disputará del 2 al 7 de septiembre, aparece junto a Juan Cruz Belluati, un reencuentro que podría dar buenos frutos, pero a que a día de hoy es toda una incógnita.

Garrido junto a Tolito Aguirre en Burdeos / Premier Padel

Sus mejores años

Parecen lejos los momentos de gloria del jugador andaluz, de 24 años y al que le queda mucha carrera por delante. Garrido vivió momentos estelares en sus años de profesional, como en 2021, cuando logró uno de sus mejores resultados precisamente al lado de Belluati en el Master de Barcelona venciendo en cuartos de final a la pareja número 3, Agustín Tapia y Pablo Lima, en un ajustado partido por 4-6, 6-3 y 6-4. Posteriormente, cayeron en semifinales por 4-6 y 2-6 ante Paquito Navarro y Martín Di Nenno, quienes acabarían ganando el torneo.

Garrido se consolidó como uno de los grandes jugadores del planeta en 2022, uno de sus mejores años, jugando al lado de Lucas Campagnolo primero y de Fede Chingotto después logrando vencer en varias ocasiones a parejas top dando un rendimiento muy elevado en la pista pese a su juventud.

El Califa en acción durante un partido en el P1 de Málaga / Premier Padel

Seis compañeros en 2023

En 2023 vivió lo que parece la dinámica de este jugador con muchos cambios de pareja. Ese año llegó a jugar con hasta seis compañeros diferentes (Chingotto, Jon Sanz, Javi Rico, Pablo Lijó, Lucas Campagnolo y Momo González), pero los resultados le acompañaron de tal manera que por primera vez se clasificó para el Masters Final de Barcelona, un sueño cumplido para el Califa.

El año pasado fue cuando consiguió sus mejores resultados al lado de Mike Yanguas primero, llegando a la final del Major de Qatar donde fue principal protagonista de la polémica con Juan Lebrón. Javi y Mike ganaron junto a Ale Galán y el Lobo en semifinales lo que desató la ira de Lebrón. Todo ello derivó en que el madrileño acabó con la que había sido una de las mejores parejas del mundo. Posteriormente Garrido jugó al lado de Lucas Bergamini llegando a la final del P2 de Guiza.

Como decíamos, este 2025 no está siendo un buen año para el Califa. Sus mejores resultados han sido tres cuartos de final y, mientras espera la recuperación de su compañero 'oficial' Tino Libaak, Garrido buscará reencontrarse con sus mejores sensaciones al lado de un Juan Cruz Belluati con el que se conocen a la perfección. De esta manera Garrido afronta otra oportunidad en Madrid de cambiar el rumbo de la temporada.