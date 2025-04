Desvelada la lesión que Agustín Tapia sufrió en la mano

Había dos grandes incógnitas en Agustín Tapia. Una saber exactamente qué lesión sufrió en la mano derecha ya que se le vio con un aparatoso vendaje en Miami y en Chile y si realmente ya estaba sanado del todo, algo que parecía evidente después del partido de semifinales ante Coki Nieto y Mike Yanguas que ganaron Coello y Tapia por 6-2 y 7-5.

Agustín no eludió la pregunta y aprovechó la rueda de prensa en Doha tras el triunfo para explicar qué exactamente lo que le pasó: "Para aclarar un poquito las dudas. No suelo hablar de lo que me pasa, pero era evidente lo que tenía y no lo salí a explicarlo así que aprovecho ahora para contarlo", dijo a modo de introdución.

Seguidamente se dispuso a explicar su lesión: "En la final de Riad tuve un mal gesto y me rompí parcialmente un ligamento del cuarto dedo de la mano derecha. Donde volviendo a mis estudios me dejaron tres semanas con el dedo inmobilizado así que no pude hacer mucho", relató el argentino.

Curiosamente y, a diferencia de lo que se pdoría pensar, Tapia aseguró que no le afectó demasiado en los torneos de Miami y Chile donde les eliminaron en semifinales y en octavos de final: "En el torneo de Miami iba con miedo, no tenía dolor pero sí mucho miedo. En Chile ya me sentía bien pero tuvimos dos aviones que nos pasaron por encima, eso no tenía nada que ver", aseguró en referencia a la derrota ante Pablo Cardona y Leo Augsburger por 7-6 y 6-4.

El jugador argentino ya ha pasado página a la lesión: "Hoy en día estoy al cien por cien. Estoy superfeliz de poder haber pasado todo esto. Estoy super agradecido a Arturo por apoyarme y a todo el equipo", señaló. El argentino ya tiene la mente puesta en volver a su nivel excelso: "Ahora a volver a pensar en volver a jugar bien que creo que lo necesitaba".

En referencia a la semifinal ante Coki y Yanguas, comentó que "hoy salió un partido casi perfecto hasta el 5-2 pero después volvimos a notar que somos un equipo y lo pudimos ganar 7-5 contra unos duros rivales así que super contento", señaló.