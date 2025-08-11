"Despierta, Madrid ya está aquí", el increíble spot para el Madrid Premier Padel P1

Madrid volverá a convertirse en el epicentro del pádel mundial con la celebración del Comunidad de Madrid Premier Padel P1 2025, que tendrá lugar del 2 al 7 de septiembre en el Movistar Arena. El torneo, uno de los más esperados del circuito para muchos de los jugadores, estrena la campaña "Despierta, Madrid ya está aquí", un lema cargado de energía para anunciar el regreso de la élite de este deporte a la capital española.

Será la cuarta edición del evento y la segunda consecutiva en el Movistar Arena, un escenario que acogerá la prueba que marcará el inicio del segundo tramo de la temporada en el Qatar Airways Premier Padel Tour, donde se jugará lo más importante del año con el número uno mundial en juego. La organización invita a todos aquellos que aún no tienen su entrada a no perder la oportunidad de vivir una semana de emoción, espectáculo y ambiente inigualable.

Será un torneo muy especial para Ale Galán, ídolo local y Martita Ortega, que buscará brillar en casa o Claudia Fernández, la Niña Maravilla que también juega delante de los suyos; pero también para Agustín Tapia, Gemma Triay, Arturo Coello, Delfi Brea, Juan Lebrón, Paula Josemaría, Fede Chingotto y Ari Sánchez, entre otros, muchos de ellos con residencia en la ciudad madrileña.

El spot oficial de esta edición refleja la esencia de Madrid y del torneo: un viaje de la calma a la intensidad, del blanco y negro al color, fusionando el espíritu de la ciudad con la pasión por el pádel hasta llegar al clímax del debut en la pista. Un anuncio espectacular que apela a las emociones con una buena interpretación de los jugadores top que se han prestado a ser también protagonistas fuera de la pista.

El espectáculo está asegurado con las mejores palas del planeta en acción. Habrá que ver como regresan todas las parejas después del parón del verano donde muchos han aprovechado para tener unos días de descanso y disfrutar, la mayoría, del mar y la playa. Otros han optado por seguir en acción y jugar diferentes competiciones ya sean oficiales o bien exhibiciones. Es pues una incógnita saber cómo estarán todos estos jugadores para afrontar la parte más importante del año, donde se lo juegan todo.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del torneo. Del 2 al 7 de septiembre, la capital del pádel será Madrid.