El desliz de Coello y la divertida confusión

Arturo Coello y Agustín Tapia solventaron, esta vez sí, por la vía rápida la semifinal que les enfrentaba a Coki Nieto y Mike Yanguas. Necesitaron tan solo una hora y 18 minutos para plantarse a la final del Madrid P1 Premier Padel después de ganar por 6-2 y 7-5 a la dupla española. Una vez más lucharán por el título tras conseguir clasificarse para su 35ª final en total y la décima esta temporada.

En Madrid, donde ganaron en 2023 y 2024, quieren repetir y levantar la octava corona de este 2025 en la que será su séptima final consecutiva este año. Pero todos estos números a ellos no les interesan, Coello y Tapia quieren ganar y ganar y las estadísticas ya darán o quitarán razones... las dejan para los locos de los datos, la prensa y para cuando finalice la temporada.

Como ganadores de la semifinal, lógicamente se sentaron a la mesa de la sala de prensa a contestar las preguntas de los periodistas. "Desde que nos unimos dijimos que ibamos a tirar siempre para adelante, tenemos la ventaja de que nos llevamos muy bien, el equipo se lleva muy bien, estamos muy unidos y eso al final dentro de la pista tarde o temprano se ganan las cosas, en este caso pudimos llegar a una semifinal y encontrar buenas sensaciones ahora. Sacar partidos que no van tan bien valen el doble para nosotros y estamos en una final más y seguimos disfrutando de esto, de ir a cada torneo a intentar ganar partid a partido. Iniciamos las semanas con muchas dudas pero poco a poco vamos encontrando el camino, así que muy contentos del equipo que formamos y seguimos por muy buen camino", explicó Tapia tras tener un arranque dudoso en Madrid.

Jugar al lado del Messi del pádel y el desliz

Arturo no dudó en elogiar lo que supone jugar al lado de Agustín Tapia, un jugador que hace magia en cada partido y que muchos consideran que es el Messi del pádel. Atención a la respuesta: "He jugado con grandísimos jugadores pero nunca me había quedado tan sorprendido como cuando empecé a jugar con Agustín ya no este torneo. Llevamos tres años y medio y a parte de todo lo que se ve en pista, en los entrenamientos y en el día a día la magia que tiene no solo jugando al pádel. Con lo cual estoy agradecido y aprovecho para deciros que por mucho que veáis a gente haciendo cosas increíbles no se pega nada. Llevo tres años y medio con Agus y no se me ha pegado nada", dijo arrancando las risas de todos. "Perro lo disfruto y más allá de la magia que tiene que es lo más vistoso tiene un juego cada vez más sólido, es un número uno mental y eso es lo que nos hace estar ahí", añadió.

La anécdota es que Coello y Tapia no llevan tres años y medio sino tan solo dos años y medio juntos puesto que su unión se hizo oficial en octubre de 2022 y arrancó en enero de 2023. Un desliz por parte del King que cuando el compañero de Padel es Así, Luis Alonso-Lasheras, se lo recordó, Arturo se quedó pensativo y dijo: "Ostras es verdad. Con quien llevo tres años y medio es con mi novia". Una confusión graciosa que provocó las risas de los asistentes a la conversación.

Preguntados por si ellos temen que "el ego impida el éxito" tal y como dijo Hansi Flick recientemente y después de llevar dos años como número uno, Arturo fue tajante: "No creo que a ninguno le preocupe que el otro en un momento dado destaque más. Yo por ejemplo me siento feliz viendo que la gente dice que Agustín es un genio, que todo el mundo quiere jugar con él, a mí me pone muy contento porque creo que gran parte de este éxito que tiene Agustín es por mí, y yo siento que gran parte del éxito que tengo es por él. Yo me siento un equipo y todo lo bueno que nos pase a ambos y al equipo en general lo tomo como mío así que cada halago que Agus recibe también lo siento como algo personal".