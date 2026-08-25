Descalabro inesperado de España en los Juegos del Mediterráneo

Partían como máximos favoritos. El seleccionador, Juanjo Gutiérrez, se los llevó a los Juegos del Mediterráneo para que ganaran la medalla de oro, pero ya se sabe que en esto del pádel no puedes salir con el partido ganado de antemano. Hay que jugarlo, lucharlo y darlo todo tengas a quien tengas delante porque si el rival, pese a inferior, te sale inspirado y respondón puede darte un buen susto, dejarte KO y adiós al torneo.

Es lo que les ocurrió a Guille Collado y Pol Hernández, una pareja que mira a los ojos a las mejores duplas del mundo en todos los torneos de Premier Padel. Su aterrizaje en los Juegos del Mediterráneo que se están celebrando en la ciudad italiana de Taranto donde partían como pareja uno, se convirtió en un descalabro. Parece que las vacaciones no les han sentado bien a estos dos jóvenes jugadores con un gran futuro pero que en esta competición se han visto superados por los egipcios Youssef Hossam y Georges Wakim, la pareja nueve del torneo.

Una sorpresa inesperada

Está claro que el pádel se está popularizando en muchos países y el nivel está subiendo a nivel internacional a pasos agigantados, pero todavía están lejos del nivel de españoles o argentinos. No obstante, Hossam y Wakim protagonizaron la gran sorpresa del tercer día de los JJMM en la Central Court del Parco della Salinella, tras conseguir una victoria histórica en tres sets, ganando por 6-4, 4-6 y 7-5 a los españoles, después de dos horas de un intenso partido donde salieron a por todas, concentrados al máximo y poco a poco fueron creyendo en el milagro hasta que lo convirtieron en realidad. Tras el último punto estallaron de alegría con una grada que reconoció su proeza con aplausos y vítores que resumían a la perfección lo que acababa de ocurrir en el 20x10.

Una noche que comenzó de forma fantástica, con el break decisivo en el 4-4 del primer set, y que parecía complicarse después de la remontada sufrida en el segundo. La obra maestra llegó en el último set, cuando con 5-4 Wakim y Hossam salvaron una bola de partido para después remontar y cerrar el encuentro por 7-5. “Una victoria increíble para nosotros y para nuestro país”, dijo Wakim al término del partido. “Vemos todos los días a estos campeones en televisión y ganarles ha sido algo único”. También Hossam se mostró emocionado: “Ganar un partido así en un evento tan importante nos hace sentir orgullosos. Y estoy aún más contento porque este era mi primer partido después de una lesión en la cadera que me ha impedido jugar durante meses”.

La pareja disputará ahora los cuartos de final del miércoles, donde se enfrentará a Marco Cassetta y Simone Iacovino, vencedores por un doble 6-4 ante los marroquíes Alami y El Amrani. Clara también fue la victoria de la otra pareja italiana, Flavio Abbate y Alvaro Montiel, que superó 6-1 6-0 a los albaneses Curri y Naska para conseguir el pase a cuartos, donde se medirá a los franceses Bastien Blanqué y Dylan Guichard, que derrotaron 6-2 6-2 a los monegascos Fedoroff y Minioni.

Por su parte, el domingo José Diestro y David Gala comenzaron su andadura con un doble 6-1 ante los tunecinos Helloumi-Helali, por lo que tras la eliminación de Collado y Hernández se convierten en los máximos aspirantes a la medalla de oro en el cuadro masculino.

Arrancan los cuartos de final

Este martes arrancan los cuartos de final donde no antes de las 20.00 h. (CEST) Diestro y Gala se medirán a los portugueses Pedro Araújo y Pedro García, pareja número siete en Taranto ante la que no podrán despistarse si no quieren que España se quede sin representación en el torneo de pádel masculino.

También en el cuadro femenino comenzarán los cuartos de final con las jugadoras de la mitad inferior del cuadro. A las 17 CEST, en la Central Court, Lucía Sainz y Patty Llaguno (2) se enfrentarán a las tunecinas Dora Chamli y Nour Allani (7), mientras que en la Court 2 Carolina Orsi y Giorgia Marchetti se medirán a las francesas Lucile Pothier y Louise Bahurel (6).

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En cuanto al torneo mixto, sin representación española, los hermanos Sofi y Pedro Araújo se medirán a la pareja chipriota formada por Maria Siopachay Sergis Kyratzis, quienes abrirán la pista central a las 10.00 h. (CEST).