De la derrota de Tello y Cardona a la indignación de Marta Marrero

Cuando en un torneo debutan nuevas parejas suele haber una gran expectación. Y más si son jugadores de renombre como es el caso. La vista estaba puesta en la pista dos del Palau d'Esports de Catalunya. Era la segunda jornada del cuadro principal del Cupra Costa Daurada Tarragona y ya a las 9.00 horas debutaban Martín di Nenno y Leo Augsburger en el mismo lado de la red. Se espera mucho de esta pareja que parte en Tarragona como número seis. Y las expectativas se cumplieron ya que no tuvieron problema para vencer a Rama Valenzuela y Fede Mouriño, dos jugadores que siempre dan pelea, pero que en esta ocasión no tuvieron opciones.

La dupla argentina demostró pronto que está dispuesta a demostrar que la elección del cambio fue acertada y tras unos primeros juegos de acople empezaron a carburar para llevarse el partido por 6-4 y 6-3 y ser los primeros en clasificarse para los octavos de final. Allí se encontrarán a Javier Valdés y Agustín Gutiérrez, quienes dieron cuenta de Aris Patiniotis y Gonza Alfonso en un duro partido por 7-6, 6-7 y 6-1.

Cardona y Tello se despiden por sorpresa

Menos suerte tuvieron Juan Tello y Pablo Cardona, quienes cayeron en primera instancia ante David Gala y Lucas Campagnolo. El reto ya amanecía complicado puesto que el joven jugador español de tan solo 19 años está dando de hablar en los últimos torneos por mostrar un nivel excelso al lado de un jugador como el brasileño, que es un seguro de vida desde la defensa.

Un debut pues algo incómodo para el argentino y el emeritense que esperaban sumar puntos juntos en Tarragona y sobre todo más minutos de competición juntos en sus piernas y en sus cabezas. Son los 'dejados' del cambio de pareja y ello nunca es fácil. No fue su elección cambiar de compañero, sí aceptar jugar juntos y evitar de esta manera un efecto dominó en el circuito. Pero tendrán que trabajar mucho para conseguir ser una dupla sólida en el 20x10.

Gala y Campa jugarán los octavos de final contra Álex Chozas y Tolito Aguirre quienes también sudaron de lo lindo en su duelo frente a Antonio Fernández y Pablo García pero acabaron ganando 7-6 y 6-4.

Abandono de Alex Arroyo por lesión

Mala suerte la de Álex Arroyo que se lesionó nada más empezar el partido ante una de las parejas más sorprendentes en Tarragona. Mario Huete y Maxi Arce, que vienen de la qualy, serán pues los protagonistas en octavos de final jugar solo tres juegos después de que se retiraran sus rivales y suman puntos inesperados en Premier Padel que les vendrán muy bien para escalar posiciones. Por cierto, los número uno Agustín Tapia y Arturo Coello siguen a la suya y pasaron ronda después de vencer a Lancha y Cepero por 6-3 y 7-6 dándoles un pequeño aviso a los 'jefes' del pádel mundial de que no va a ser todo tan fácil.

Ya por la tarde, Coki Nieto y Mike Yanguas debutaron sin problemas en Tarragona venciendo por 6-3 y 6-4 a Santigosa y Chamero y se medirán en octavos de final a los Ruiz Álex y Víctor quienes por su lado lograban una trabajada victoria frente a Vilariño y Oria por 6-4 y 7-6 (2).

Marrero, indignada con Premier Padel pese a alargar un día más su carrera

Impresionante el partidazo de Marta Marrero a quien ya se le empieza a notar algo el embarazo. Con la grada en un puño viendo su entrega en la pista sufriendo para que no se haga daño, la canaria arrancó algo dubitativa en el primer set. pero bien acompañada por Lucía Martínez que la ayudó a ponerse las pilas, Marrero dio no uno si no tres pasos al frente, como si de repente se diera cuenta de que si perdía era el último partido de su carrera, y cambiando un poco la estrategia, lograban igualar el partido y posteriormente ganarlo por 3-6, 6-4 y 7-5.

Es increíble ver el despliegue de juego de la palmeña cuando está 'on fire'. Tiene un remate demoledor inalcanzable para sus rivales que la convierte en una rival más que peligrosa quien, además, defiende como una jabata para no perder un punto. Es cierto que queda lejos la Marrero número uno, pero la realidad es que estos días en Tarragona parece que la niña que lleva en su vientre le dé una energía extra para seguir un poco más en competición.

Su gran decepción llegó cuando le mandaron el orden del día de este jueves donde vio que la habían puesto en el segundo turno de la pista tres: "Ganamos un partido muy duro contra una gran pareja, Las Martas. Gran trabajo en equipo, mucha felicidad de poder seguir un día más en competición! Por otro lado, comunicar a @premierpadel mi decepción cuando he visto el orden de juego, 2º turno de las 10 en pista 3 , da igual que sea jugadora local, os da lo mismo que sea mi último torneo, sorprendente estas decisiones que no guardan ninguna coherencia ni sentido común, bravo!!", dijo indignada y tirando de ironía al final.