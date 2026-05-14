Delfi Brea se pone las alas de Red Bull en Buenos Aires

La argentina Delfi Brea ha estrenado en el Buenos Aires P1 un nuevo y llamativo patrocinio. La número uno del mundo apareció este jueves sobre la pista central luciendo una vistosa cinta roja con el logo de Red Bull, una imagen que no pasó desapercibida para los aficionados argentinos en el torneo más especial de la temporada para ella.

El debut de esta nueva alianza comercial se produjo precisamente en casa, en un Buenos Aires Premier Padel P1 donde Delfi es una de las grandes atracciones del cuadro femenino junto a Gemma Triay. La bonaerense, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lidera actualmente el ranking FIP, dio así un paso más en su crecimiento mediático y de marca.

Con esta incorporación, Delfi pasa a formar parte del potente equipo de jugadores de pádel vinculados a Red Bull, donde ya figuran nombres como Juan Lebrón, Ale Galán y Bea González, algunas de las grandes estrellas internacionales del circuito.

La imagen de Delfi con la cinta azul en la cabeza recordó inmediatamente al sello visual que Red Bull suele potenciar en muchos de sus deportistas más mediáticos. Y en Buenos Aires, con una grada completamente entregada a su jugadora, el impacto fue todavía mayor.

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La unión entre la marca energética y la argentina llega además en un momento dulce para la jugadora, consolidada como una de las referencias mundiales del pádel femenino y convertida ya en uno de los grandes iconos del deporte en Argentina.