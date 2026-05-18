Así vivió Maradona el pádel: "Era un vicio enorme. Jugábamos a las cuatro o cinco de la madrugada"

Un vídeo de archivo recuperado por la cuenta Ganar la Red recuerda la faceta más padelera de Diego Maradona. El astro argentino, fallecido en 2020, nunca escondió la enorme pasión que sintió por este deporte una vez retirado del fútbol profesional.

“Después del fútbol es lo que más emoción me despertaba”, confesaba Maradona en unas imágenes que reflejan hasta qué punto el pádel se convirtió en una auténtica obsesión para él. El argentino explicaba incluso cómo este deporte le ayudó a llenar el vacío competitivo entre semana cuando era jugador profesional y también tras dejar los terrenos de juego. “Fue como resumir lo que me servía para seguir el domingo que viene”, relataba.

Aquella afición acabó transformándose en un auténtico vicio. “Me agarró tal locura que me hice la cancha en la quinta que la conoce todo el mundo y jugábamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Era un vicio y hoy lo sigue siendo. Me encanta hacerlo cuando tengo tiempo”, decía reconociendo su pasión por este deporte.

Las imágenes muestran también a un Maradona practicando pádel en su pista, un deporte que también vivió con mucha intensidad. No es casualidad que en Argentina, uno de los países donde el pádel explotó con más fuerza en los años 90, Diego se convirtiera en uno de sus grandes amantes y embajadores más mediáticos.

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Años después de su fallecimiento, mientras el pádel vive una expansión mundial sin precedentes, resurgen testimonios como este que recuerdan la conexión especial que Maradona tuvo con un deporte que en aquel entonces apenas estaba haciéndose algo popular en su Argentina natal.