El ranking FIP es el termómetro que marca la jerarquía del pádel profesional. Pero una de las dudas más frecuentes entre aficionados y jugadores es clara: ¿cómo se defienden los puntos en el pádel para establecer el ranking FIP? La respuesta está en un sistema de 52 semanas que funciona como una rueda que nunca se detiene. A continuación, aprovechando que estamos al inicio de la temporada 2026, ofrecemos algunos datos para que se pueda entender de manera más fácil cómo funciona la clasificación que todos los jugadores miran.

Un ciclo continuo de 52 semanas

La defensa de puntos en el ranking FIP se basa en un ciclo móvil de 52 semanas. Esto significa que los jugadores deben igualar o mejorar el resultado obtenido en la misma semana del año anterior si quieren mantener sus puntos o añadir más a su cuenta particular.

Cuando se cumple ese ciclo anual:

Los puntos logrados hace un año se eliminan automáticamente .

. Se sustituyen por el resultado obtenido en la misma semana del año en curso .

. Si el jugador no compite o no iguala su resultado, pierde puntos.

Cada lunes se actualiza el ranking y se restan los puntos que ya han cumplido su año de vigencia.

¿Cuándo se pierden los puntos?

La pérdida de puntos es automática. No depende de que el torneo se juegue exactamente en las mismas fechas, sino de que se cumpla el ciclo de 52 semanas. Por ejemplo, en 2025 el torneo de Gijón se disputó del 24 de febrero al 2 de marzo y en 2026 se juega del 2 al 8 de marzo. Cuando el ranking se actualice el lunes 2 de marzo de 2026, los jugadores perderán los puntos obtenidos en Gijón 2025, aunque el torneo todavía no se haya disputado en 2026.

Es decir:

Primero se restan los puntos.

Luego, durante esa semana, tendrán la oportunidad de recuperarlos o mejorarlos.

En el caso concreto de Gijón 2025, además, los jugadores del Top 50 no participaron debido al famoso boicot de inicios de la temporada pasada, por lo que la afectación será distinta según cada caso y los jugadores Top siempre sumarán ya que no tienen puntos para restar esa semana. Por ejemplo, Tolito Aguirre y Gonza Alfonso sumaron muchos puntos en Gijón y Cancún al quedar finalistas en ambos torneos aprovechando el boicot del resto de rivales. Además añadieron una buena cifra ganando el FIP Gold de Portugal y el Platinum de Puebla en México lo que les supuso un notable ascenso en el ranking en su primera temporada en Premier Padel. Este año, deberán defender todos estos puntos así que, si no les van bien las cosas en dichos torneos, notaran un descenso notable en el ranking.

¿Qué pasa con los torneos Major y las Finals?

En los torneos Major y las Finals cambia el panorama ya que excepcionalmente se defienden directamente en la semana en la que se disputa el mismo torneo al año siguiente, aunque no coincidan exactamente las fechas con la edición anterior.

En 2026, los torneos se defenderán así:

Qatar Major 2025: se defiende la semana del 13 de abril de 2026

se defiende la semana del 13 de abril de 2026 Italy Major 2025 : semana del 8 de junio de 2026

: semana del 8 de junio de 2026 Paris Major 2025 : semana del 14 de septiembre de 2026

: semana del 14 de septiembre de 2026 Mexico Major 2025 : semana del 30 de noviembre de 2026

: semana del 30 de noviembre de 2026 Barcelona Finals 2025: semana del 7 de diciembre de 2026

Esto significa que los puntos obtenidos en esos torneos solo desaparecen cuando llega la nueva edición correspondiente.

¿Y si coinciden fechas con otros torneos?

Puede darse un caso más complejo si un Major de 2026 coincidiera en fechas con un torneo distinto disputado en 2025 (en 2026 no ocurre), los jugadores perderían en esa misma semana:

Los puntos del Major de hace un año.

Y los puntos del otro torneo celebrado en esas mismas fechas en 2025.

Sin embargo, no podrían defender los puntos del torneo “solapado” hasta que ese torneo volviera a disputarse en el calendario.

En cambio, si ese torneo se hubiera jugado antes en el año, los puntos se sumarían normalmente cuando se disputara, pero serían restados automáticamente cuando llegara su semana exacta de caducidad.

La estrategia para sumar puntos, clave

Más allá de la norma técnica, hay un aspecto estratégico fundamental: los jugadores deben tener muy en cuenta los puntos que defienden si quieren subir en el ranking FIP. El resultado obtenido el año anterior determina el margen real de crecimiento en la temporada actual.

Si un jugador ganó un torneo el año pasado, solo podrá sumar más puntos si vuelve a ganarlo o mejora su rendimiento global en otras semanas.

Si cayó pronto en un torneo, tendrá más margen para crecer y escalar posiciones.

Por eso, los equipos analizan el calendario con lupa. Saben qué semanas son “de riesgo” (cuando defienden muchos puntos) y cuáles son semanas de oportunidad para recortar diferencias o dar un salto en la clasificación.

Conclusiones

El ranking funciona con un sistema móvil de 52 semanas.

Los puntos caducan automáticamente al cumplirse el año.

Se sustituyen por el resultado obtenido en la misma semana del año actual.

Los Major y las Finals se defienden en la semana de su nueva edición.

El ranking se actualiza cada lunes.

Noticias relacionadas

Este sistema obliga a los jugadores a mantener la regularidad durante toda la temporada. No basta con un gran resultado aislado: hay que sostenerlo año tras año. Por eso, en el pádel profesional, defender puntos es casi tan importante como conquistarlos.