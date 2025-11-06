Tras decir adiós a la presión, Lebrón y Stupaczuk se exhiben

Era el último partido de la jornada en la pista central y había generado mucha expectativa. Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se enfrentaban a unos Pol Hernández y Guille Collado que venían con la flecha para arriba. Era una incógnita saber como irían afrontando las eliminatorias en el Mundial por Parejas de Kuwait y la realidad es que se está viendo una de las mejores versiones de esta pareja que ya tiene día de caducidad y, con ello, se han quitado toda la presión de encima.

Arrancaron con un contundente 6-0 dando una auténtica exhibición y, pese a que poco a poco sus rivales se fueron encontrando algo más cómodos en la pista, les acabaron cediendo unas pocas migajas para que no se fueran tan tristes a casa, pero el Lobo y el Polaco están en estado de gracia y se clasificaron para los cuartos de final tras un 6-0 y 6-2 que refleja exactamente lo que se vio en el 20x10 del majestuoso The Arena de Kuwait.

Lebrón está encontrando su mejor nivel en Kuwait / FIP

En cuartos de final se medirán a la pareja seis, Jon Sanz y Paquito Navarro, quienes se deshicieron de Víctor Ruiz y Jose Diestro con buenas sensaciones y mostrando un buen entendimiento entre ambos. Son sus primeros compases juntos, pero saben que juntando el talento de ambos pueden llegar a objetivos altos. Y sin olvidar el sentido del humor que les acompaña siempre.

Tras los triunfos de Nieto/Yanguas y la sorpresa de Gala/García —que se enfrentarán mañana a las 14 en la pista Alghanim—, las grandes figuras no fallaron. En una tarde estelar en la pista central, Arturo Coello y Agustín Tapia vencieron 6-3 6-1 a Ruiz/Esbrí y se medirán ahora con Momo González y Fran Guerrero, ganadores en remontada sobre Garrido/Campagnolo (6-7 6-2 6-2). Sin titubeos también Fede Chingotto y Ale Galán, con un 6-2 6-4 ante Goenaga/Hernández que los lleva al cruce con Tolito Aguirre y Alex Chozas.

Ari y Paula, obligadas a remontar

Triay y Brea abrieron la jornada, volviendo a la acción un mes después del Milano P1: una pausa que no afectó la brillantez de la pareja número uno del cuadro femenino, que se impuso con un doble 6-2 ante Bea Caldera y Carmen Goenaga. Gemma y Delfi serán también las encargadas de abrir el programa de cuartos de final, este viernes a las 14 (hora local), frente a Ale Alonso y Claudia Jensen, vencedoras por 6-3 6-2 ante Jessica Castelló y Lorena Rufo.

El inicio fue más complicado para Paula Josemaría y Ari Sánchez, que tuvieron que remontar ante Patty Llaguno y Martina Fassio, autoras de un partido brillante. En su segundo torneo juntas —tras ganar el FIP Silver de Dubái—, Llaguno y Fassio dominaron el primer set con un claro 6-2. Pero las número 2 del cuadro reaccionaron, salvando dos bolas de break con 5 iguales en el segundo set antes de cerrarlo por 7-5 y tomar impulso para ganar el tercero por 6-3.

Este viernes se medirán a Marina Guinart y Verónica Virseda (6-3 6-1 a Orsi/Martínez), mientras que Claudia Fernández y Bea González (6-4 7-6 a Cánovas/Rodríguez) jugarán ante Marta Ortega y Tamara Icardo, imparables este miércoles con un 6-0 6-1 sobre Aguilar/Navarro. Solo un juego más cedieron Ale Salazar y Martina Calvo (6-0 6-2 a Sainz/Eugenio), que se enfrentarán a Andrea Ustero y Sofia Araújo (6-2 6-3 a Barrera/Velasco).