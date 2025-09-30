Decathlon Rotterdam Premier Padel P1 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver

La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Decathlon Rotterdam Premier Padel P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Rotterdam P1 por TV y online en España.

Hoy, martes 20 de septiembre de 2025 se disputa la primera jornada del Rotterdam P1 donde se llevará a cabo la primera ronda del cuadro principal donde todavía no entran en liza las principales cabezas de serie masculinas del torneo pero sí algunas de las TOP 8 del cuadro femenino.

Recordemos que en Rotterdam defienden título los número uno Arturo Coello y Agustín Tapia y las actuales número dos Ari Sánchez y Paula Josemaría tras conseguir ganar las finales en 2024.

El torneo tiene lugar en el Ahoy Arena de la ciudad de Países Bajos con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos a los ganadores.

Horarios del Rotterdam Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):

Pista Central

Jensen/Alonso (6) vs Saiz/Talaván | 09:00 h (CET)

Van Opsal/Nolten (WC) vs Mouriño/ Valenzuela | A continuación

Richters/Roper (WC) vs Domínguez/Martínez | A continuación

Mesa/Ruiz (Q) vs Salazar/Calvo (7) | A continuación

Koek/Weterings (WC) vs Martínz/Montes (Q) | No antes de las 18.30 (CET)

Gutiérrez/Núñez (Q) vs Prins/De Kroon (WC) | A continuación

Goenaga/Hernández/Fernández/García | A continuación

Pista 1

Velasco/Eugenio vs Barrera/Caparros | 09:00 h (CET)

Perino/Piotto vs Rubio/Ruiz | A continuación

Sánchez/Gil vs Hernández/Collado | A continuación

Ortega/Icardo vs Caldera/Goenaga | A continuación

Del Castillo/Zapata vs Rico/Sánchez | No antes de las 18.30 (CET)

Sainz/Llaguno vs Collombon/Martínez | A continuación

Arce/Lijó vs Patiniotis/Moya | A continuación

Pista 2

Gala/Campagnolo vs Jiménez/Sánchez | 09:00 h (CET)

Santigosa/Axelsson (Q) vs Quílez/Sanz (Q) | A continuación

Cánovas/Rodríguez va Guinart/Virseda (8) | A continuación

García/González vs Gutiérrez/Valdes (Q) | A continuación

Polo/Aguilar (Q) vs Arruabarrena/Bidahorria | No antes de las 18.30 (CET)

Rico/Sager vs Abbate/Cassetta (Q) | A continuación

Castelló/Rufo vs Merino/Nogueira | A continuación

Pista 3

Esbrí/Diestro vs Capra/Goñi | 09:00 h (CET)

Torre/Moragues vs Marqués/Sintes (Q) | A continuación

Orsi/Fassio vs Sharifova/Riera | A continuación

Pérez/Borrero vs Osoro/Iglesias | A continuación

Lancha/Cepero vs Montiel/Belluati | No antes de las 18.30 (CET)

Martínez/Rodríguez vs Las Heras/Arellano (Q) | A continuación

Rodríguez/Rubini (q) vs Deus/Deus | A continuación

ROTTERDAM PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Rotterdam P1:

DÓNDE VER EL ROTTERDAM PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2025 y el Rotterdam P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Rotterdam Premier Padel P1 2025, además de la actuación de las parejas españolas.