¿Deberían replantearse volver a jugar juntas? Arrasan en el Europeo

Todo el mundo se sorprendió con su separación. Andrea Ustero y Alejandra Alonso eran una dupla jovencísima que estaba subiendo como la espuma y ponía en problemas a las mejores palas del planeta aquel entonces con tan solo 16 y 17 años respectivamente (hoy tienen 18 y 19). Eran una pareja que enamoraba, se las veía felices, disfrutaban en la pista y eran como dos niñas divirtiéndose en cada torneo.

Sin embargo, ambas sabían que llegaba la hora de ser más profesional. Debían cambiar hábitos, cuidarse, tomárselo mucho más en serio y es por ello que, cuando el pasado mes de abril Andrea Ustero recibió la llamada de la portuguesa Sofi Araújo le dio el sí quiero y rompió con las 'Turkis'. Se acabó lo que parecía un sueño con visos de convertirse en algo importante en el pádel. Ale Alonso su unió a Marta Ortega (ex pareja de Araújo), en un trueque que no dio los frutos esperados.

Alonso y Ustero durante el partido de octavos de final / Premier Padel

Araújo y Ustero siguen juntas, mientras que Alonso ha cambiado de pareja y tras solo dos torneos junto a Martita se unió a Claudia Jensen con quien sigue jugando a día de hoy. Pero ya no se las ve tan felices.

Se juntan de nuevo en el Europeo

Sin embargo, con la llegada del Europeo, la seleccionadora Icíar Montes decidió convocar tanto a Andrea Ustero como a Ale Alonso además de otras seis jugadoras: Lucía Sainz, Jessica Castelló, Victoria Iglesias (al final fue baja), Marina Guinart, Martina Calvo y Lorena Rufo. La cuestión es que la capitana decidió unir de nuevo a las 'Turkis' en todas las jornadas disputadas, mientras que las otras jugadoras han ido rotando.

Alonso y Ustero recibiendo instrucciones de la seleccionadora Icíar Montes / FIP

Este sábado, las españolas lograron pasar a la final ganando los tres partidos ante Italia, el primero lo disputaron las dos jóvenes jugadoras venciendo a Stellato y Sussarello por un contundente 6-1 y 6-3. Pero es que en la fase de grupos, las 'Turkis' han jugado juntas todos los partidos cediendo tan solo ocho juegos en los tres partidos: Ganaron 6-3 y 6-0 a Bélgica, 6-2 y 6-2 a Países Bajos y 6-0 y 6-1 a Portugal, un balance impresionante que tuvo continuidad en semifinales.

¿Algún día juntas de nuevo?

De ahí la pregunta: ¿Deberían volver a juntarse este par de jugadoras maravillosas que se entienden a la perfección en la pista y fuera de ella? Es probable que no de inmediato, pero todo apunta a que el futuro volverá a unirlas para hacer cosas grandes en el pádel. Más maduras y habiendo jugado al lado de 'maestras' veteranas viendo como se vive el pádel profesional, juntas pueden convertirse en una auténtica bomba como ya han demostrado en el Europeo.

Ustero durante el partido ante Portugal / FIP

Tras ganar las semifinales, Ustero mandó un mensaje en este sentido: “Estamos felices de haber dado un punto a España aquí en casa y felices de representar estos colores otra vez, como el año pasado en Cagliari. Pero déjenme decir que también estoy feliz de volver a jugar con Alejandra ‘La Turqui’,” dijo entre risas, refiriéndose al apodo que tenían cuando jugaban juntas

A su lado, Alejandra Alonso se reía y añadió: “Es un lujo jugar aquí y una magia tener tanto público apoyándonos. Nos da una fuerza extra. Como dijo Andrea, estamos orgullosas de estar aquí y de vestir esta camiseta fantástica.”