David Villa y David Silva, invitados de lujo en el estreno del Premier Padel en Riad

El Riyadh Premier Padel P1, primer torneo de la temporada del circuito internacional, contó con dos espectadores de excepción en su jornada inaugural: David Villa y David Silva. Los exfutbolistas de la selección española aprovecharon su estancia en la capital saudí para acercarse al recinto de competición y vivir de cerca el espectáculo del mejor pádel del mundo.

Ambos campeones del mundo con España en 2010 y actualmente embajadores de LaLiga, siguieron varios partidos desde la grada, mostrando su interés por un deporte que continúa creciendo a nivel global y que cada vez atrae a más figuras del deporte internacional. El torneo de Riad marca, un año más, el inicio del calendario Premier Padel, consolidando a Arabia Saudí como una de las sedes estratégicas del circuito.

David Villa, atento a lo que sucede en la pista central del P1 de Riad / Premier Padel

Durante la jornada, Villa y Silva departieron con varios jugadores y jugadoras del circuito, con quienes intercambiaron impresiones y protagonizaron fotografías para tener un recuerdo de la visita al P1 de Riad. La visita de ambos futbolistas añadió un componente mediático a la jornada, reforzando el vínculo entre el pádel profesional y otras disciplinas deportivas.

Mike Yanguas posando junto a David Villa / Premier Padel

No es la primera vez que exfutbolistas de élite muestran su afinidad por el pádel, un deporte que se ha convertido en una práctica habitual entre deportistas retirados y en activo, especialmente en España. La presencia de dos iconos del fútbol nacional en Riad subraya el atractivo internacional del circuito Premier Padel en el arranque de una nueva temporada.

David Silva en la grada viendo los partidos de pádel de la primera jornada / Premier Padel

El Riyadh Premier Padel P1 reúne a las principales figuras del ranking mundial, que inician en este torneo la lucha por los primeros títulos del año en un calendario cada vez más exigente y global que posteriormente se traslada en España con la disputa del P2 de Gijón