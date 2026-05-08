David Silva y Quini conquistan el estreno de Ganar la Red en un torneo repleto de caras conocidas

El pádel amateur vivió este jueves una jornada especial con la celebración del I Torneo Ganar la Red by Honda, un evento que reunió en la M3 Padel Academy a algunas de las personalidades más reconocidas del deporte, la comunicación y la creación de contenido en España. Más allá de la competición, el torneo sirvió también como carta de presentación oficial de 'Ganar la Red', una nueva empresa especializada en comunicación deportiva y pádel.

La cita convirtió las instalaciones de la academia madrileña en un gran punto de encuentro donde convivieron el deporte, el networking y la generación de contenido en un ambiente distendido y repleto de rostros conocidos. Desde su primera edición, el torneo dejó claro su objetivo de consolidarse como una referencia dentro del universo del pádel y la comunicación deportiva.

Alejandro Blanco no faltó a la cita

El evento contó con el respaldo institucional de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Javier Rodríguez, presidente de la Federación Española de Pádel, que quisieron apoyar con su presencia esta nueva iniciativa vinculada al crecimiento del pádel y su industria.

Presentado por Juanma Castaño, el torneo reunió a nombres destacados como David Silva, Quini, Damián Quintero, Siro López, Toni Freixa, Eli Pinedo, Javi Casquero, Mariano Pernía o Roberto Morales, entre otros perfiles vinculados al deporte y los medios de comunicación.

Alejandro Blanco entregó el premio a los campeones / Ganar la Red

Silva y Quini, campeones

En el apartado deportivo, David Silva y Quini se proclamaron campeones del I Torneo Ganar la Red by Honda tras completar una brillante actuación durante toda la jornada. La pareja formada por Nacho Palencia e Iñaki Aguirregabiria finalizó como subcampeona después de firmar también un gran torneo.

La organización aprovechó además la cita para reconocer diferentes actuaciones y valores destacados. David Silva recibió el Premio Leyenda patrocinado por Futurotel, Adriana Pozueco fue distinguida con el Premio Fair Play de Padel Nuestro e Iñaki Aguirregabiria se llevó el Premio MVP entregado por EBN Banco.

'Ganar la red' empieza fuerte

Más allá de los resultados, el torneo sirvió para presentar el proyecto de 'Ganar la Red', una empresa que nace con la intención de conectar marcas, deportistas y audiencias a través de eventos, contenido audiovisual y estrategias de comunicación de alto impacto dentro del sector deportivo.

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La primera edición dejó una imagen de éxito organizativo y de gran respuesta por parte de los asistentes, confirmando el nacimiento de un proyecto con identidad propia y con ambición de seguir creciendo dentro de la industria deportiva y mediática.