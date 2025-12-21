El dato más sorprendente del calendario de Premier Padel: Tres vueltas y media al mundo en 2026

Para un jugador profesional con base en Madrid (donde residen la mayoría de jugadores de pádel), el 2026 será de nuevo un año apasionante pero, una vez más, también un ejercicio de resistencia logística. Prácticamente cada semana hay torneo en algún lugar del mundo y son pocas las veces que da tiempo de pasar por casa para descansar y entrenar y ver a los tuyos. Los jugadores ya tienen asumido que los entrenos se hacen en los propios torneos y que el descanso es toda una utopía durante la temporada.

El periplo comienza con el contraste radical pasando del frío madrileño a los 20°C de Riad en febrero, y volver a helarse en Gijón a principios de marzo. Todo ello mirando de reojo la gira americana. El primer gran desafío llega en marzo. El 'jet lag' se convierte en el compañero de habitación del jugador mientras salta de la humedad de Cancún al brillo de Miami. Pero esto es solo el calentamiento. Tras un breve respiro en Madrid, el calendario obliga a cruzar el Mediterráneo hacia los rascacielos de Doha y las pirámides de Egipto y de ahí subir al corazón de Europa en Bélgica.

Premier Padel presenta un denso calendario para el próximo año / Premier Padel

El tramo de Sudamérica, Europa y Sudáfrica

Y si marzo será duro en desplazamientos, mayo y junio no se quedan lejos. Será aquí donde la salud mental y física se pondrán a prueba. El jugador viaja de Madrid a Buenos Aires, cruza a Asunción y, tras pasar una semana por casa y hacer cambio de maletas, aterrizar en el Italy Major en Roma. Son más de 10.000 km, cambiando de hemisferio y estación climática en pocos días. A partir de aquí llega un pequeño respiro con viajes más cortos por España y Europa (Valencia, Valladolid, Burdeos, Málaga, en ese orden) y regreso a Madrid.

Buenos Aires es la sede donde más público ha asistido a un partido de pádel / Premier Padel

Pretoria, en Sudáfrica, será un nuevo destino para los Willy Fog del pádel. Nuevo cambio de continente para volver al cabo de una semana a competir en casa con el P1 de Madrid y regresar a otro inmenso paseo por Europa con Londres, París, Rotterdam, Düsseldorf y Milán.

El desierto y la gloria

El final de año es una maratón de arena y cemento. El jugador encadena cinco países distintos en siete semanas. Del P1 de Kuwait viajará a Doha para el FIP World Cup en Doha (los seleccionados por el técnico nacional) y de ahí ya pensando en el Major de México, el último Grande de la temporada, para terminar finalmente en las Finals de Barcelona si el jugador se ha clasificado entre los 16 mejores del año.

Al cerrar su maleta en la Ciudad Condal tras el Master Final, ese jugador habrá pasado más horas en un avión que en una pista de pádel.

Los cálculos de los viajes suman un total de 141.080 kilómetros recorridos en un año:

Madrid - Riad - Madrid: 13.238 km

Madrid - Gijón - Madrid: 930 km

Madrid - Cancún: 7.900 km

Cancún - Miami: 4.712 km

Miami - Madrid: 7.125 km

Madrid - Doha: 7.143 km

Doha - Newgiza: 2.100 km

Newgiza - Bruselas: 3.260 km

Bruselas - Madrid: 1.315 km

Madrid - Buenos Aires: 10.000 km

Buenos Aires - Asunción: 1.303 km

Asunción - Madrid: 9.200 km

Madrid - Roma: 1.963 km

Roma - Valencia: 1.701 km

Valencia - Madrid: 360 km

Madrid - Valladolid: 207 km

Valladolid - Burdeos: 565 km

Burdeos - Madrid: 691 km

Madrid - Málaga - Madrid: 1.070 km

Madrid - Pretoria: 11.236 km

Pretoria - Londres: 12.872 km

Londres - Madrid: 1.073 km

Madrid - París - Madrid: 2.540 km

Madrid - Rotterdam: 1.709 km

Rotterdam - Düsseldorf: 220 km

Düsseldorf - Milán: 730 km

Milan - Madrid: 1.176 km

Madrid - Kuwait: 6.361 km

Kuwait - Doha: 829 km

Doha - Dubai: 696 km

Dubai - Madrid: 7.601 km

Madrid - Acapulco - Madrid: 18.000 km

Madrid - Barcelona - Madrid: 1.254 km

La suma total de más de 140.000 kilómetros recorridos es lo mismo que decir que un jugador que vive en Madrid dará tres vueltas y media al mundo en 2026. Y todo ello sin tener en cuenta los Medierranean Games, aún sin sede por confirmar, ni los viajes que suponen los torneos de exhibición, no puntuables para la FIP.

Las exhibiciones también suman

En concreto estamos hablando de la Hexagon Cup, cuyo primer torneo será en Madrid pero ya ha anunciado otras tres citas sin sede determinada, la Pro Padel League, que el año pasado contó con cuatro pruebas disputadas en Miami, San Sebastián, Guadalajara (México) y Nueva York, o la Reserve Cup, también con torneo en Miami y el año pasado se jugó otra prueba en Marbella.

A estas tres competiciones habría que añadir algún partido de exhibición que contratan a jugadores Top con un prize money irrenunciable y los kilómetros que algunos deciden añadir a este saco de desplazamientos en sus vacaciones navideñas o veraniegas. De esta manera, un jugador profesional de pádel se ha convertido en un auténtico trotamundos algo impensable tan solo unos años atrás.