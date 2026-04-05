Dar un paso atrás para avanzar: "El que compite, siempre lo hace para ganar, da igual el torneo"

En un calendario cada vez más exigente, algunos jugadores han optado por una estrategia tan pragmática como efectiva: bajar un escalón para recuperar sensaciones y volver a competir con confianza. Aprovechando la tregua que les da Premier Padel en este arranque del mes de abril, algunos de los habituales protagonistas en Premier Padel han optado por apuntarse a torneos FIP para, además, no perder ritmo de competición y, de paso, sumar algunos puntos que a la postre pueden ser valiosos.

Almaty, punto de inflexión

El FIP Gold de Almaty, en Kazajistán, se ha convertido en el mejor ejemplo de esta tendencia. Allí, Momo González y Martín di Nenno han encontrado algo más que un título: una vía de escape a un inicio de temporada irregular.

La pareja, formada a principios de año, no había logrado pasar de octavos en Riad ni de cuartos en Gijón y Miami. Resultados por debajo de las expectativas para dos jugadores llamados a pelear por los grandes títulos o, al menos, con las semifinales entre sus logros. En Almaty, sin embargo, ofrecieron su mejor versión y levantaron el trofeo tras imponerse con autoridad a Javi Leal y Pablo Lijó (6-2 y 6-3).

Momo y Martín celebran el triunfo en Kazajistán / RRSS

Más allá del marcador, el triunfo representa un cambio de dinámica. Confianza, automatismos y competitividad: tres factores que solo se recuperan ganando: "CAMPEONEEEESSSSS en Almatyyyy @momogonzalez1. El que compite, siempre lo hace para ganar, da igual el torneo, con los años uno va aprendiendo. Este lo celebramos y mucho, uno nunca sabe cuándo es el último. Seguimos construyendo y hacia adelante equipo vamoooooss", ponía Di Nenno en sus redes sociales. Por su parte, Momo se expresaba en la misma línea: "Felices, no solo por el torneo, sino por como vamos mejorando juntos!".

Reconstruir desde la victoria

El caso de Di Nenno ilustra bien la importancia del momento. El argentino no levantaba un título desde el P1 de Madrid de 2025, cuando se coronó junto a Leo Augsburger. Para Momo González, el contexto es aún más significativo: sigue sin estrenar su palmarés en Premier Padel y su último éxito se remontaba al FIP Platinum de Veracruz en noviembre de 2025 junto a Fran Guerrero. Almaty, por tanto, no lo consideran dar un paso atrás sino una fórmula para seguir construyendo la pareja.

Di Nenno y Momo con sus trofeos de campeones / RRSS

El espejo femenino

La misma lógica se repite en el cuadro femenino. Aranzazu Osoro y Victoria Iglesias también apostaron por Almaty… y también salieron campeonas. En la final superaron a Lorena Rufo y Jessica Castelló por 6-3 y 6-4, confirmando que el paso por el circuito FIP puede ser un trampolín competitivo.

Victoria Iglesias y Zazu osoro durante la final en Kazajistán / RRSS

Osoro, sin títulos en Premier Padel, no ganaba desde las FIP Finals de Shanghái 2025 junto a Claudia Jensen. Iglesias, por su parte, tampoco ha estrenado su palmarés en el circuito principal y su último título databa del FIP Platinum Veracruz 2025, donde compitió junto a la propia Osoro, su actual pareja en el 20x10.

"Gran semana Vic, un torneo más luchado, un torneo más confiado y un torneo más para casa. Gracias por esta semana Kazajistán, sin dudas nunca imaginé que el pádel iba a llegar tan lejos. Seguimos equipo", publicaba Zazu en su cuenta de Instagram.

Aranzazu abraza a su compañera Vic Iglesias tras ganar el título / RRSS

Ganar para volver a creer

En un deporte donde la confianza lo es todo, levantar un trofeo —sea donde sea— tiene un valor incalculable. El circuito FIP, considerado por muchos una “segunda división”, se convierte así en un laboratorio competitivo donde reencontrarse con la victoria. Para Momo, Di Nenno, Osoro e Iglesias, Almaty esperan que se convierta en el inicio de una nueva inercia entendiendo que a veces, dar un paso atrás es la única manera de volver a avanzar.

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Por cierto que ambas parejas sumarán 150 puntos, los que otorga un título en un FIP Gold.