Cupra Germany Premier Padel P2 2025: horarios de hoy, resultados y dónde ver
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Germany Premier Padel P2 2025. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel afronta esta semana el Cupra Germany Premier Padel P2. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Germany P2 por TV y online en España.
Hoy, martes 23 de septiembre de 2025 se disputa la segunda jornada del Germany P2 donde se completará la primera ronda del cuadro principal. En la jornada de este lunes ya hubo alguna sorpresa con la eliminación de Tolito Aguirre y Álex Chozas en el cuadro masculino o la de Lucía Sainz y Patty Llaguno en el femenino.
Por su parte, los principales cabezas de serie que entraron en liza como Galán/Chingotto, Nieto/Yanguas, Di Nenno/Augsburger y Tello/Cardona no tuvieron problemas para clasificarse para octavos de final.
El torneo tiene lugar en el Castello Dusseldorf de la ciudad de alemana con la presencia de las mejores parejas tanto masculina como femeninas.
Los P2 son los torneos que reparten 600 puntos, por detrás de los Majors que reparten 2.000 y de los P1 que reparten 600 puntos a los ganadores.
Horarios del Germany Premier Pádel hoy
La segunda jornada arranca a las 10.00 horas (CET):
Pista Central
- Orsi/Fassio vs Pitcher/López (Q) | 10:00 h (CET)
- Bautista/Pineda vs Guerrero/Leal (8) | A continuación
- Pérez/Borrero (Q) vs Osoro/Iglesias | A continuación
- González/Sanz (6) vs Collado/Hernádez | A continuación
- Lindmeyer/Wunner (WC) vs Zapata/Cabeza | No antes de las 17.00 h (CET)
- Coello/Tapia (1) vs Diestro/Esbrí | A continuación
- Jiménez/Domínguez vs Stupaczuk/Lebrón (3)
Pista 2
- Martínez/Montes vs Caparros/Barrera | 10:00 h (CET)
- Arce/Lijó (Q) vs Patiniotis/Moya | A continuación
- Aguilar/Polo vs Martínez/Marchetti | A continuación
- Libaak/Dal Bianco (Q) vs Jofre/Arroyo | A continuación
- Arredondo/Reina (Q) vs Bergamini/Navarro (7) | No antes de las 17.00 h (CET)
- Goenaga/Hernández vs Ruiz/Ruiz | A continuación
- García/Barahona vs Cruz/Montiel (Q) | A continuación
GERMANY PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Germany P2:
DÓNDE VER EL GERMANY PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2025 y el Germany P2 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Germany Premier Padel P2 2025, además de la actuación de las parejas españolas.
