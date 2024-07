Las cuatro "chiquitas" de Sport

Ganan el Padel Cambrils y el Padel Barcelona-El Prat

El pasado fue un fin de semana repleto de pádel por equipos en Catalunya. Un total de 33 equipos disputaron el Play-off de la Lliga Catalana Bullpadell que organiza la Federació Catalana de Pàdel en las instalaciones del GiPadel Indoor de Girona. Los mejores en la primera categoría disputada fueron el Padel Cambrils y el Padel Barcelona-El Prat. El equipo tarraconense se impuso en la final del cuadro femenino al Tennis Club Badalona por 2 a 1. En el cuadro masculino, el Padel Barcelona-El Prat superó en la final al Club Sports también por un resultado de 2 a 1. Más allá de la primera categoría, los mejores de Segunda fueron el Espadel Club ‘B’ y Club Pàdel Llagostera ‘A’. En Tercera masculina venció el Bahia Mar ‘A’ mientras que el Siesports ‘A’ se impusó en el cuadro femenino. Superaron el CTP Can Juli ‘A’ y el CTP L’Escala en las respectivas finales. El Padel Indoor L’Hospitalet ‘A’ y el Club Tenis Vilanova ‘A’ ganaron los cuadros de la Cuarta categoría. El mejor en la Quinta categoría masculina fue Padel Mir ‘A’. Se cargó el Procenter Padel en la final por un contundente marcador de 3-0.

Valladolid goza del mejor talento joven

El complejo deportivo Las Norias Padel de la ciudad de Valladolid acogió la semana pasada un torneo de la categoría FIP Promises. Reunió una representación de las generaciones que ocuparán los rankings mundiales absolutos en los próximos años. Hasta 33 parejas disputaron los torneos divididos en cuatro categorías. Unax Arranz y Juan Conesa se impusieron en el cuadro de sub 14 después de superar a Aleix Baquero y Lucas Hernández en la final (6-2 y 6-3). Los cabeza de serie número 2 no cedieron ni un set a sus rivales. La dupla Pelayo Bucero-Iker Zamora se alzó con el título sub16 masculino. Los madrileños se impusieron en una final durísima contra los salmantinos Hugo Méndez y Marcos Pinchete (4-6, 6-3 y 7-6). En la categoría masculina más alta, la sub 18, los mejores fueron Iker Rodríguez y José Manuel López. El binomio almeriense ganó los cuatro partidos que se disputaron en el torneo. Las mejores en el torneo sub 16 femenino fueron Patricia Roman y Angela Lorenzo que también ganaron más partidos que sus rivales.

239 parejas en el Super Gran Slam

Las instalaciones del Catalunya Padel Club, en Santa Perpetua de la Mogoda, se llenaron la semana pasada de jóvenes talentos del pádel catalán. Hasta 239 parejas participaron en el cuarto Super Gran Slam de menores que organiza la Federació Catalana de Padel. Izan Benítez y Nil Pérez se impusieron en la final júnior a Mario Viana y David Andrés para acabar alzando el título. Hicieron lo propio en la final cadete Biel Garay y Àlex Escamilla, y se colgaron el oro de la categoría. En el torneo femenino, ganaron las hermanas Ariadna y Aina Valls. Superaron a Aina Etxebarria y Emma Grande. Una categoría por debajo, Carla Hernández y Eva Vázquez se proclamaron campeonas del torneo infantil. La dupla Guillem Cano-Max Marfa ganó el cuadro masculino. Hugo Ramírez y Max Prat impusieron su ley en el torneo alevín después de superar en la final a Gerard Rivas y Guillermo Garcia. Las campeonas del cuadro femenino fueron Laia Liza y Ona Montes. Las duplas Marc Garcia- Xavi Suñer y Lucía Lobato- Ana Viana ganaron el torneo benjamín.

El Força Miquel amplía horizontes

El torneo solidario Força Miquel, uno de los más conocidos en el territorio catalán y de los más multitudinarios, amplía horizontes. Por primera vez, la competición se desplaza fuera de los márgenes del Club Esportiu Valldoreix y tendrá una primera edición de verano en el Club Tennis Llafranc. Después de 12 ediciones en el club vallesano, la dirección del torneo ha decidido ampliar miras para seguir llevando a más sitios la lucha contra el cáncer infantil. El viernes 19 de julio se disputará la primera edición del Força Miquel de verano. Además, el club de la Costa Brava acogerá una edición especial de tenis que se celebrará el mismo fin de semana. Hasta el domingo 14 de julio, los jugadores y jugadoras que quieran disputar el torneo benéfico pueden inscribirse en la web del mismo torneo. “Os esperamos a todos y deseamos que se lo pasen muy bien”, dijo Fernando Belasteguín en las redes hace unos días. El mejor jugador de todos los tiempos es uno de los muchos referentes que se han volcado con la causa. Se espera un centenar de parejas en cada torneo.