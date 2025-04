El cuarto round de la mejor final femenina está servido

Nada cambia. El pádel femenino se ha abonado al día de la marmota. Las número uno Ari Sánchez y Paula Josemaría se volverán a ver las caras con Gemma Triay y Delfi Brea en una nueva final, esta vez en un Major, esta vez en Doha. Será la cuarta vez que se batirán en busca de un título siendo por ahora la dupla hispano argentina quien se ha llevado los títulos.

Gemma Triay y Delfi Brea van muy en serio a por el número uno. En Doha vuelven a estar en una final después de conseguirlo en Gijón y Miami, donde posteriormente lograron el título, y en Santiago donde se canceló la final que jugaban con Ari y Paula por culpa del tiempo.

Tal y como comenzó la primera semifinal parecía que iba a ser un paseo, pero tanto Gemma como Brea estaban preparadas para algo más. Sabían que Alejandra Salazar y Vero Virseda no bajarían los brazos tan rápido pese a haber perdido el primer set 6-1. No era normal que la pareja siete cometiera 13 errores no forzados y tan solo dos winners en todo un set.

Lógicamente en la segunda manga todo cambió. Salazar y Virseda se pusieron las pilas y a base de mucho trabajo y de subir el nivel dando más velocidad a su juego consiguieron empatar el partido. Fue un set extraño con seis breaks que acabó decidiéndose en el tie break, pero el objetivo estaba cumplido. 6-0, 6-7 (6) y 6-1 y a la final.

"Estaba claro que no podía ser tan fácil. Era normal que ellas mejoraran, hicieron algunos cambios que les funcionaron", analizaba Gemma después en rueda de prensa. Explicó así mismo que "nosotras hemos hecho algo muy bueno que es dejar atrás este segundo set, meternos en la pista con las mismas ganas, ilusión y focus con las que hemos entrado en el partido y ha salido muy bien".

Tras ganar en semifinales tocaba "fisio, ver el partido de las rivales para estuidiarlas, cenar y dormir", detallaba Delfi quien tuvo que pasar control antidoping justó después de la rueda de prensa.

Gemma jugará su quinta final de un Major teniendo en su palmarés los títulos de Roma 2023 y México 2024. Por su parte, Delfi está en su segunda final de un grande ya que solo consiguió llegar al último partido en París 2024.

Ari y Paula, confiadas

La segunda semifinal era de altos vuelos. Un partido de Ari y Paula contra Bea y Claudia solo puede traer cosas buenas. Pese a que las número uno habían ganado los tres duelos entre ellas (Riad, Miami y Santiago) no por ello se podía pensar que eran muy favoritas.

Las uno, que buscan revalidar el título en el Ooredoo Qatar Major, salieron más activas, más concentradas y quizás, gracias a la experiencia, con menos nervios que sus rivales. Con dos breaks se llevaron la primera manga, pero como ocurriera en la primera semifinal, a estas alturas no hay partido fácil y Bea y Claudia llevaron a Ari y Paula al trecer set tras una manga de infarto.

Bea y Claudia se ponían 2-0 de entrada, pero las uno equilibraban fuerzas con un 4-4 que denotaba la igualdad en la pista. Pero la joven pareja quería estar mucho más rato en la pista y lograba otro break y se llevaba con ello un segundo set que podrían haber sentenciado antes de no ser por el error de Bea con 5-4 y 40-30. Tuvieron que esperar un poco más, pero lo consiguieron (6-2, 5-7 y 6-4).

Josemaría, que lleva toda la semana acatarrada, parecía cada vez más congestionada en la pista. Pero ello no iba a ser un handicap para dar su máximo potencial en unas semifinales de un Major: "Nunca me refugiaría en un resfriado por excusa si perdiera. Lo que tengo que intentar es, lo que hago, hacerlo lo mejor para intentar que no me afecte". Demasiado en juego. Poco a poco fueron trabajando y superando los obstáculos, que fueron muchos ya que estuvieron por detrás del marcador en varias ocasiones. Pero ante las 'jefas' del pádel mundial no se pueden dar concesiones y tras un último juego de infarto, cerraron el partido y se colaron de nuevo a la final.

Ariana apela a la intensidad para ganar la final

Ari y Paula no han ganado todavía a Gemma y Delfi este año y quieren que sea Doha el escenario para ello: "Todos los partidos se han decidido por detalles y creo que a lo mejor hemos tenido grandes momentos de gran juego contra ellas pero luego nos desconcentrábamos o bajábamos un poco la intensidad. Es esto lo que tenemos que buscar: mantener la intensidad y el volumen todo el partido", reconoció Ari quien añadió que Delfi y Gemma "son dos grandísimas jugadoras y si nos relajamos un poco nos pasan por encima. La táctica estará en un tema de actitud, intensidad y mantener el nivel durante las dos o tres horas que dure el partido".