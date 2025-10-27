Siux, referente internacional del pádel, ha presentado su nuevo universo visual y su colección 2026 en un evento que marca el comienzo de una etapa decisiva en su historia. Bajo el lema “Cross the line”, la firma española estrena imagen, filosofía y una línea de productos que reflejan su ambición por ir más allá de los límites del juego y se consolida así como una de las marcas más influyentes del sector a nivel mundial.

La renovación llega en un momento de expansión sin precedentes para el pádel y para la propia marca, que en los últimos tres años ha registrado un crecimiento sostenido del 50 % anual. Las previsiones de 2025 apuntan a una facturación superior a 21 millones de euros, impulsada por su expansión internacional y su presencia consolidada en más de 75 países. Este rendimiento constante confirma la fortaleza de un modelo de negocio centrado exclusivamente en el pádel, con una estrategia que combina especialización, innovación y una red global de partners y distribuidores.

“Nuestra mayor ventaja competitiva es ser una marca 100 % de pádel. Nacimos, crecimos y vivimos por y para este deporte. Conocemos el mercado, escuchamos a los jugadores y diseñamos cada pala con una obsesión por la calidad y la innovación que nos diferencia claramente de cualquier otra marca”, afirma Íñigo Colomina, CEO de Siux.

“Cross the line”: Siux lanza su nueva identidad, donde el pádel se vive dentro y fuera de la pista / SIUX

El nuevo diseño de Siux combina potencia y sofisticación, con líneas que evocan el movimiento y la energía del juego moderno. Más que un cambio estético, el rebranding y su eslogan “Cross the line” representan una declaración de intenciones: Siux busca conectar con una comunidad que no solo juega al pádel, sino que lo siente como parte de su identidad.

En paralelo, la marca lanza su nueva generación de palas, concebidas con materiales de alto rendimiento, precisión artesanal y una estética sobria y elegante. Cada modelo simboliza la unión entre tecnología, emoción, carácter competitivo y una adaptabilidad extraordinaria a todos los niveles de juego.

El evento de presentación, ambientado como una galería de arte contemporáneo, reunió a deportistas, medios e invitados de la industria, convirtiéndose en el escenario perfecto para el estreno de la nueva campaña global de Siux, una invitación a cruzar la línea y redefinir los límites del pádel.