Cristiano Ronaldo va muy en serio con el pádel

El pádel se instala este fin de semana en Lisboa con un escenario de excepción: el centro deportivo propiedad de Cristiano Ronaldo. El astro portugués, gran apasionado de la pala, recibe por primera vez un torneo del CUPRA FIP Tour, el FIP Silver Lisboa Racket Centre by Lusotendas, una cita que reunirá a algunos de los mejores jugadores del circuito internacional.

La competición llega en un momento de gran crecimiento para el pádel en Portugal. Tras el reciente FIP Gold de Paredes y las exitosas paradas en Dubái y Koksijde, la capital lusa se suma a la lista de ciudades que han apostado por este deporte en expansión. La presencia de Cristiano Ronaldo como anfitrión da un impulso mediático sin precedentes a la prueba.

Un apasionado del pádel

El propio CR7 ha demostrado en varias ocasiones su interés por el pádel. En abril retransmitió en directo desde su canal de YouTube —con más de 74 millones de suscriptores y alcance en más de 130 países— las finales del Riyadh Season Premier Padel P1. Ahora, con este torneo en su propio complejo deportivo, vuelve a reafirmar su compromiso con la difusión global de esta disciplina.

Nombres de presente y futuro y muchos locales

En el cuadro masculino, el protagonismo recae en los hermanos Miguel y Nuno Deus, números 37 del ranking mundial, que competirán en casa como principales favoritos de entre las 32 parejas inscritas. Para los portugueses, será una oportunidad única de brillar ante su público y en un escenario muy especial.

La representación española también será destacada en Lisboa. La dupla formada por Guillermo Collado y Pol Hernández, que ya acumula tres títulos del CUPRA FIP Tour en 2025, parte como una de las candidatas a pelear por el título. A ellos se suman parejas de nivel como Mario Del Castillo con Lucho Capra, Enrique Goenaga con Luis Hernández y Rodrigo Coello con Boris Castro, este último con el recuerdo fresco de su victoria en el FIP Bronze disputado en Portugal en junio.

En la competición femenina, las máximas favoritas serán Melania Merino (48 del ranking FIP) y la portuguesa Ana Nogueira (37), que llegan a Lisboa con la ambición de confirmar su estatus de cabezas de serie. Su principal oposición vendrá de la pareja española formada por Sofía Saiz y Marina Lobo, recientes finalistas en el FIP Silver Mediolanum Padel Cup de Palermo.

El cuadro femenino contará además con una fuerte presencia local. Entre las parejas a seguir destacan Patricia Ribeiro y Clarinha Santos, séptimas cabezas de serie, que buscarán aprovechar el calor del público lisboeta para dar la sorpresa en un torneo con sabor especial para el pádel portugués.

Con esta cita, Cristiano Ronaldo no solo abre su centro a una competición internacional de referencia, sino que consolida su papel como uno de los grandes embajadores del pádel. Su apuesta confirma que este deporte ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en una disciplina con proyección global, capaz de seducir tanto a estrellas del fútbol como a una creciente afición internacional.