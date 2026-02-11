Cristiano Ronaldo se refugia en el Premier Padel de Riad en plena tormenta con el Al-Nassr

El Riyadh Season Premier Padel P1 no solo ha marcado el inicio de la temporada del circuito profesional, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro para estrellas del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo volvió a ocupar uno de los focos mediáticos al asistir como invitado especial al torneo disputado en el Padel Rush Arena, confirmando su estrecha vinculación con el crecimiento del pádel en Arabia Saudí.

El delantero portugués, que milita en el Al-Nassr, presenció la jornada desde la grada y recibió el cariño de aficionados y jugadores, en una imagen ya habitual en el arranque de temporada del circuito. Su presencia volvió a reforzar el impacto mediático de Premier Padel en la región y la conexión entre el fútbol y este deporte en plena expansión.

Cristiano disfrutando del pádel en Riad / Premier Padel

Junto a Ronaldo también estuvieron otras figuras del fútbol internacional. Los exinternacionales españoles David Villa y David Silva participaron incluso en actos del torneo, realizando el sorteo previo a uno de los partidos de la jornada, mientras que jugadores en activo como Joao Félix o Theo Hernández tampoco quisieron perderse el espectáculo del mejor pádel del mundo en Riad.

Joao Félix, en la grada del Rush Arena con sus amigos / RRSS

Villa y Silva con Agustín Tapia, a quien admiran / Premier Padel

Durante su visita, Rob Mitchell, vicepresidente comercial de Premier Padel, obsequió a Cristiano Ronaldo con dos palas oficiales Bullpadel x Premier Padel, un gesto simbólico que refuerza la relación entre el astro portugués y el circuito profesional, del que se ha convertido en uno de sus principales embajadores informales en la región.

La aparición pública de Ronaldo en el torneo llega, además, en un momento delicado en el plano futbolístico. En los últimos días, el delantero protagonizó una breve huelga deportiva con el Al-Nassr, ausentándose de varios partidos por desacuerdos relacionados con la gestión del club y la política de inversiones en la plantilla.

El conflicto, según distintas informaciones, estuvo motivado por la frustración del jugador ante el refuerzo de clubes rivales de la Saudi Pro League y por cuestiones internas del propio Al-Nassr, aunque finalmente el portugués decidió regresar a la dinámica del equipo tras dos encuentros de ausencia.

Más allá de esa tensión, la imagen de Cristiano disfrutando del Premier Padel en Riad refleja su creciente interés por este deporte. No es la primera vez que el cinco veces Balón de Oro se involucra en la promoción del circuito, al que ya ha dado visibilidad internacional en otras ediciones del torneo saudí.

Mientras el pádel abre una nueva temporada y continúa ganando protagonismo global, la presencia de iconos del fútbol como Ronaldo, Villa o Silva confirma que el espectáculo del Premier Padel trasciende la pista y se consolida como un evento deportivo de alcance mundial.