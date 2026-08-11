Convocatoria de lujo para el FIP Senior World Cup de Buenos Aires

Del 14 al 19 de septiembre, una generación de jugadores y jugadoras que ha contribuido a escribir la historia del pádel español volverá a vestir los colores de España. Esta vez, en Buenos Aires y con un Campeonato del Mundo en juego.

La Federación Española de Pádel ya ha definido a los jugadores y jugadoras que representarán a España en el FIP Senior World Cup 2026, que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 14 al 19 de septiembre. Será la cuarta edición de un Campeonato del Mundo que reunirá a algunas de las grandes figuras que han marcado diferentes épocas del pádel internacional.

España acudirá a la cita con 30 deportistas, 15 en categoría masculina y 15 en femenina, en dos selecciones cargadas de experiencia y con nombres de enorme peso dentro de la historia de nuestro deporte.

La competición, además, llega con novedades. Buenos Aires supondrá el estreno del FIP Senior World Cup en Sudamérica después de las ediciones celebradas en Estepona (2018), Las Vegas (2022) y La Nucía (2024). El campeonato amplía su formato hasta las 32 selecciones nacionales y establece cinco categorías de edad: +40, +45, +50, +55 y +60.

Una Selección Española repleta de grandes nombres

La convocatoria masculina estará dirigida por Juanjo Gutiérrez y cuenta con jugadores con una amplísima trayectoria dentro del pádel nacional e internacional. Entre ellos aparecen nombres tan reconocibles como Willy Lahoz, Enric Sanmartí, Gerard Company, José Limones o Pitu Losada, junto a otros referentes del pádel español.

Los 15 convocados son: Enric Sanmartí, Gerard Company, Sergio Beracierto, José Limones, Aday Santana, Juan González, Pitu Losada, Raúl Arias, Ángel Torres, Willy Lahoz, Antonio Ochoa, Íñigo Unciti, Luis Menéndez, Pablo Semprún y Carlos Almazán.

En categoría femenina, la Selección estará comandada por una auténtica leyenda del pádel español, Carolina Navarro, que ejercerá como seleccionadora. El equipo presenta igualmente una convocatoria de enorme nivel, con Lucía Sainz como uno de sus nombres más destacados y una amplia representación de jugadoras con una dilatada trayectoria competitiva.

Las 15 convocadas son: Cristina Gago, Lucía Sainz, Lorena Alonso, Isabel Domínguez, Nuria Rivas, Nuria Montero, Paola Folatelli, Icíar Montes, María Silvela, Teresita Burastero, Eva Gayoso, María Wakonigg, Belén Castrillo, María Cruz y Beatriz González.

España, a por otro Mundial

España llegará a Buenos Aires con la ambición de volver a ser protagonista en un escenario mundial. La Selección femenina defenderá el título conquistado en La Nucía 2024, donde logró su tercera corona consecutiva, mientras que el combinado masculino buscará recuperar un trono que en la última edición quedó en manos de Argentina tras imponerse al equipo español en la final. Un Mundial que vuelve a reunir a las grandes potencias internacionales y a algunos de los nombres que han marcado la historia del pádel.

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