La condición que puso Ari Sánchez a Ustero para jugar juntas y que Andrea aceptó

Aunque Ari Sánchez y Andrea Ustero todavía no han hecho oficial su unión como pareja, el proyecto conjunto es un secreto a voces que ya está dando mucho que hablar en el circuito profesional. En las últimas horas, se ha conocido un detalle clave sobre cómo se produjo el acercamiento entre ambas y cuál fue la condición que Ari puso sobre la mesa para que ese camino pudiera iniciarse.

La revelación llegó de la mano de Pablo Aymá, exentrenador de Andrea Ustero, durante una entrevista con José Aguilar en el podcast 'Padelcast'. En ella, Aymá explicó el contexto deportivo y personal en el que se produjo la llamada de Ari Sánchez.

“Como saben la mayoría de jugadores, Andrea al llegar al objetivo de ponerse entre las cuatro mejores parejas y la ocho del mundo, recibió la llamada de Ari Sánchez”, comenzó relatando Aymá, dejando claro que se trataba de un paso largamente buscado dentro del proyecto deportivo de Ustero. Sin embargo, esa llamada no llegó sola. Ari Sánchez, respaldada por un ranking superior, planteó una condición muy concreta: “Ari, como tiene más ranking que Andrea, le propone a Andrea que si quiere jugar con ella solo sigan con su equipo técnico”.

Esta exigencia implicaba que Andrea debía dejar atrás al equipo que la había acompañado hasta ese momento, con el técnico argentino al frente, una decisión que Aymá no dudó en calificar como especialmente complicada: “Fue una decisión muy dura y creo que es una decisión injusta y no es buena para la pareja”, se sinceró Pablo.

El entrenador explicó que Andrea se encontró ante un auténtico dilema, consciente de lo que suponía aceptar esa condición, pero también del valor deportivo del proyecto que tenía delante. Así se lo expresó la propia jugadora: “Andrea me dijo: 'Mira Pablo, estoy entre la espada y la pared. Yo creo que este proyecto con Ari es el que buscamos, el que soñamos, el que queremos'", reveló el argentino. Andrea debía renunciar a su entrenador, Aymá, así como a su preparador físico Sergi Valldaura con quienes llevaba dos años trabajando y que la llevaron al éxito.

Andrea entendía que la oportunidad encajaba plenamente con los objetivos que habían perseguido desde el inicio, pero también asumía el coste personal y profesional que conllevaba: “Ahora que hay esta posibilidad, ella pone esta condición, así que no hubo otra opción que aceptarla”, añadió Aymá, citando las palabras de su jugadora. Andrea Ustero ya está entrenando bajo las órdenes de Ángel González y todo su equipo.

Lejos de cerrar la relación de manera fría, el técnico quiso dejar un mensaje de apoyo y no dudó en “dejarle las puertas abiertas a Andrea para que si necesitan mi apoyo y de mi experiencia, que sepa que la academia está abierta para lo que haga falta”.

Por ahora, el pádel femenino sigue a la espera de que Ari Sánchez y Andrea Ustero confirmen oficialmente su unión. Mientras tanto, estas palabras aportan luz a una decisión tan ambiciosa como delicada, que refleja la realidad de un deporte donde el ranking, los proyectos y las renuncias personales van muchas veces de la mano.