Comunidad de Madrid P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo

La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Comunidad de Madrid P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Comunidad de Madrid P1 por TV y online en España.

Hoy, martes 1 de septiembre, se celebra la primera jornada del cuadro principal del torneo donde arranca la primera ronda tanto en categoría masculina como en femenina. Los principales cabezas de serie no entran en acción hasta este miércoles en hombres y hasta el jueves en mujeres.

El torneo tiene lugar en el Movistar Arena de la capital española y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.

Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.

Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos.

Horarios del Madrid P1 Premier Pádel hoy

La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):

PISTA CENTRAL

Fuertes/Espino (WC) vs González/Cabeza | A las 09.00 h. (CET)

Icardo/Jensen (6) vs Pérez/Caparrós | A continuación

Collantes/Martínez (WC) vs Fernández/Del Castillo | A continuación

Diestro/Sintes vs Aguirre/García | A continuación

Caldera/Goneaga vs Valenzuela/Godallier (Q) | A continuación

García/Del Pico (WC) vs Deus/Deus | No antes de las 17.00 h. (CET)

Collado/Hernández vs Alfonso/Libaak | A continuación

Montes/Barrera vs Arellano/Lobo (WC) | A continuación

PISTA 2

Fernández/Perino vs Gala/Jensen | A las 09.00 h. (CET)

Montiel/Rubio vs Valenzuela/Santigosa | A continuación

Lijó/Gil vs Abbate/Rodríguez | A continuación

Cánovas/Rodríguez vs Aguilar/Escacena (Q) | A continuación

Solano/Pereyra (Q) vs Sánchez/Capra | A continuación

Ayats/Sánchez (Q) vs Piotto/Rubini | A continuación

López/Fassio (Q) vs Guinart/Alonso (7) | A continuación

PISTA 3

Chozas/De Pascual vs González/Meléndez (Q) | A las 09.00 h. (CET)

Goenaga/Castaño vs López/Dal Bianco (Q) | A continuación

Patiniotis/García (Q) vs Archieri/Sánchez (Q) | A continuación

Mouriño/Quílez vs Ruiz/Pineda | A continuación

Guichard/Geens (Q) vs Ruiz/Ortega | A continuación

Martínez/Hernández vs González/Abud (Q) | A continuación

Collombon/Sharifova vs Las Heras/Mesa (Q) | A continuación

MADRID P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO

A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Comunidad de Madrid P1:

DÓNDE VER EL MADRID P1 PREMIER PADEL

El Premier Padel Tour 2026 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.

En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).

En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.

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En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Madrid P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.