Comunidad de Madrid P1 Premier Padel 2026: horarios de hoy, resultados en directo y dónde ver el torneo
Consulta los horarios y resultados de hoy en el Madrid P1 Premier Padel 2026. Te contamos dónde ver el torneo de padel en directo por TV y online
Angie F.G.
La temporada de Premier Padel celebra esta semana el Comunidad de Madrid P1. Desde SPORT, te detallamos los horarios de hoy en el torneo y dónde ver el Comunidad de Madrid P1 por TV y online en España.
Hoy, martes 1 de septiembre, se celebra la primera jornada del cuadro principal del torneo donde arranca la primera ronda tanto en categoría masculina como en femenina. Los principales cabezas de serie no entran en acción hasta este miércoles en hombres y hasta el jueves en mujeres.
El torneo tiene lugar en el Movistar Arena de la capital española y cuenta con la presencia de las mejores parejas del circuito tanto masculinas como femeninas.
Recordemos que los torneos P1 tienen en este 2026 un cuadro masculino de 48 parejas y un cuadro femenino de 28.
Los P1 son los torneos que reparten 1.000 puntos a los ganadores, por detrás de los Major que reparten 2.000 y por delante de los P2 que reparten 600 puntos.
Horarios del Madrid P1 Premier Pádel hoy
La jornada arranca a las 09.00 horas (CET):
PISTA CENTRAL
- Fuertes/Espino (WC) vs González/Cabeza | A las 09.00 h. (CET)
- Icardo/Jensen (6) vs Pérez/Caparrós | A continuación
- Collantes/Martínez (WC) vs Fernández/Del Castillo | A continuación
- Diestro/Sintes vs Aguirre/García | A continuación
- Caldera/Goneaga vs Valenzuela/Godallier (Q) | A continuación
- García/Del Pico (WC) vs Deus/Deus | No antes de las 17.00 h. (CET)
- Collado/Hernández vs Alfonso/Libaak | A continuación
- Montes/Barrera vs Arellano/Lobo (WC) | A continuación
PISTA 2
- Fernández/Perino vs Gala/Jensen | A las 09.00 h. (CET)
- Montiel/Rubio vs Valenzuela/Santigosa | A continuación
- Lijó/Gil vs Abbate/Rodríguez | A continuación
- Cánovas/Rodríguez vs Aguilar/Escacena (Q) | A continuación
- Solano/Pereyra (Q) vs Sánchez/Capra | A continuación
- Ayats/Sánchez (Q) vs Piotto/Rubini | A continuación
- López/Fassio (Q) vs Guinart/Alonso (7) | A continuación
PISTA 3
- Chozas/De Pascual vs González/Meléndez (Q) | A las 09.00 h. (CET)
- Goenaga/Castaño vs López/Dal Bianco (Q) | A continuación
- Patiniotis/García (Q) vs Archieri/Sánchez (Q) | A continuación
- Mouriño/Quílez vs Ruiz/Pineda | A continuación
- Guichard/Geens (Q) vs Ruiz/Ortega | A continuación
- Martínez/Hernández vs González/Abud (Q) | A continuación
- Collombon/Sharifova vs Las Heras/Mesa (Q) | A continuación
MADRID P1 PREMIER PADEL, EN DIRECTO
A continuación, puedes ver los resultados en directo de hoy en el Comunidad de Madrid P1:
DÓNDE VER EL MADRID P1 PREMIER PADEL
El Premier Padel Tour 2026 y el Madrid P1 se puede seguir en abierto a través del canal oficial de YouTube, de Premier Padel, en concreto, las tres primeras rondas del torneo.
En España, a partir de cuartos de final se puede seguir también a través de la plataforma de pago Movistar+ en los canales M+ 2 (dial 176), M+ Ellas V (dial 66) y M+ Vamos (dial 8 y 53).
En Latinoamérica, ESPN ofrece la competición en directo y en vivo. En Italia ofrecerá la señal SKY, en Francia será Canal+ y en Portugal se puede ver el torneo a través de Sport TV.
En SPORT encontrarás cada día los resultados, horarios y noticias del Madrid P1 Premier Padel 2026, además de la actuación de las parejas españolas.
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