Coki Nieto, el más rico de una Reserve Cup que culmina su paso por Marbella con un gran éxito

Marbella vivió este fin de semana una cita inolvidable con la primera edición de la Reserve Cup en suelo europeo. Tres días de máxima intensidad desembocaron en una última jornada emocionante que, con el sistema de puntuación a tres puntos por victoria, convirtió cada encuentro en decisivo.

La tensión se palpaba desde antes del inicio. Los capitanes Jimmy Butler y Joaquín Sánchez, junto a los entrenadores Juan Martín Díaz y Maxi Grabiel, sabían que cada movimiento podía cambiar el rumbo del torneo. No estaba en juego solo la victoria, sino el orgullo de levantar un trofeo que aterrizaba por primera vez en Europa.

El Team Marbella estaba obligado a ganar los tres partidos del día y arrancó fuerte con Juan Lebrón y Xisco Gil frente a Javi Garrido y Pablo Cardona. En pleno duelo, Franco Stupaczuk entró desde el banquillo para decantar la balanza. El movimiento resultó clave y dio tres puntos de oro a los locales, que seguían soñando con la remontada tras imponerse por un ajustado 7-5.

El segundo choque elevó el listón a la máxima expresión. Agustín Tapia y Mike Yanguas se midieron a Arturo Coello y Coki Nieto, compañeros habituales que se reencontraban como rivales. El sorteo del saque a cargo de Carlos Moyá y la música del DJ Nicky Romero encendieron aún más a un público que disfrutó de un duelo de altísimo nivel. Finalmente, Coello y Coki se llevaron la victoria que aseguraba el título para el Team Reserve.

Entre los asistentes, no faltaron rostros conocidos como Fernando Llorente, que se rindió al espectáculo: “Es maravilloso ver a los profesionales, la velocidad a la que va la bola es increíble. No se puede pedir más en un lugar tan perfecto”. Con el triunfo ya decidido, el último encuentro entre Javi García y Javi Barahona frente a Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo sirvió para poner el broche competitivo a una edición vibrante.

180.000 dólares de premio

La entrega de premios fue un momento de emoción compartida. Wayne Boich, CEO y fundador de Reserve Padel, agradeció el esfuerzo de jugadores y organización: “Nada de esto sería posible sin los jugadores, os respeto muchísimo como personas y profesionales. Gracias de corazón por competir con tanta pasión”. El Team Reserve celebró por todo lo alto su triunfo, recibiendo un cheque de 180.000 dólares.

Coki Nieto ganó la Race Winner

La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, destacó el impacto del evento en la ciudad: “Ha sido un honor acoger la primera edición europea. Marbella es la cuna del pádel y haremos todo lo posible para que se repita”. En paralelo, se entregaron los premios de la Race Winner de la Reserve Cup Series, con Coki Nieto como gran vencedor quien se embolsó 66.000 dólares.

La Reserve Cup Marbella cierra así una edición para el recuerdo, que ha demostrado el poder del pádel para unir deporte, espectáculo y pasión. Marbella ha escrito una página dorada en la historia de este deporte, dejando claro que el futuro del pádel internacional se juega también en la Costa del Sol.