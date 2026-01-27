Coki Nieto, ante un nuevo reto de la mano de Decathlon

Coki Nieto sigue dando pasos firmes en la élite del pádel mundial. El actual número 7 del ranking ha alcanzado un acuerdo con Decathlon para convertirse en nuevo embajador de KUIKMA, la marca especializada en pádel de la compañía francesa, durante los próximos tres años. Una alianza estratégica que refuerza la apuesta de Decathlon por competir al máximo nivel sin perder su vocación de acercar el alto rendimiento a todos los jugadores.

El anuncio se enmarca bajo el lema “La suerte se trabaja”, un mensaje que conecta directamente con la trayectoria de Nieto. Lejos de atajos o golpes de fortuna, el madrileño ha construido su lugar entre los mejores del mundo a base de constancia, exigencia y trabajo diario. Una filosofía que encaja con los valores que Decathlon quiere proyectar en el pádel profesional.

Nieto afronta esta nueva etapa en el mejor momento de su carrera, tras firmar la temporada más sólida de su trayectoria. Su decisión supone además un movimiento poco habitual en el circuito: apostar por una marca que desafía los códigos tradicionales del alto rendimiento. “Decathlon es una marca con unos valores con los que me identifico mucho. Siempre ha estado presente en mi vida deportiva y poder competir hoy al máximo nivel con sus productos es algo muy especial”, explica el jugador, que tristemente tiene una lesión en su brazo derecho que le ha impedido participar de la Hexagon Cup que arranca este miércoles.

Durante esta temporada, Coki competirá con la nueva KUIKMA Hybrid Pro, una pala polivalente diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre control y potencia. El modelo ha sido co-creado y probado junto a referentes del circuito como Maxi Sánchez y Lucía Sainz, y se presenta ahora con un nuevo diseño y la firma del propio Nieto. “Estoy muy sorprendido con el rendimiento de la pala, es muy completa. Me da el control que necesito sin perder potencia y encaja totalmente con mi estilo de juego”, asegura.

El acuerdo va más allá del patrocinio. A lo largo de los próximos años, Decathlon y Coki Nieto trabajarán conjuntamente en un proceso de co-creación para desarrollar una saga de palas KUIKMA firmadas por el jugador, trasladando la experiencia del máximo nivel a todo tipo de jugadores. “Para un deportista profesional, la pala es nuestra herramienta de trabajo. Poder participar en su desarrollo y que lleve mi nombre es algo con lo que cualquiera sueña desde pequeño”, reconoce el jugador, que en 2026 deja de ser compañero de Mike Yanguas para reencontrarse con Jon Sanz.

Desde Decathlon, la incorporación de Nieto se considera un paso clave en la consolidación de KUIKMA en el pádel profesional. “Coki encarna el nivel de exigencia que buscamos. Desarrollamos nuestros productos desde cero, con un equipo propio de ingenieros y diseñadores, y su presencia en la máxima competición nos permitirá testarlos y validarlos en las condiciones más extremas”, destaca Frederic Oudeville, director del centro de estudio KUIKMA.

El objetivo es claro y ambicioso: lograr que una pala KUIKMA conquiste un torneo de Premier Padel y demostrar que el alto rendimiento y la accesibilidad pueden convivir al más alto nivel. “Si tuviera que definir esta etapa con KUIKMA en una palabra sería ‘reto’. El reto de llevar a Decathlon a lo más alto”, concluye Coki Nieto.