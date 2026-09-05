Coki Nieto y Mike Yanguas salvan siete bolas de set y se meten buscarán el título ante Chingalán

Fede Chingotto y Ale Galán acabaron con el sueño de Íñigo Jofre y Jairo Bautista y se plantaron a la final del Comunidad de Madrid P1 tras ganar por 6-3 y 6-4 en un partido que, sin embargo, no fue nada fácil para los de Jorge Martínez.

Arrancó Galán con algunas dudas en el 20x10 que se convertían en esperanza para los jugadores de enfrente. Unos Jofre y Bautista que jugaban su primera semifinal juntos y que jamás se habían enfrentado a Chingalán como pareja. Querían buscar la sorpresa y la realidad es que al inicio del encuentro mostraron un nivel alto y jugaron al son de lo que requería el partido ante los número dos.

Pero poco a poco Fede y Ale fueron encontrando sensaciones y a partir del 3-3 empezaron a ejercer esta presión sobre sus rivales que les provocaban errores que penalizaron mucho ante los número dos. Un solo break necesitaron para llevarse el primer set.

Un tempranero quiebre en el segundo parcial dio una ventaja a Chingalán que les hizo jugar algo más tranquilos mientras que la precipitación se adueñó de Íñigo y Jairo, que ya no encontrarían la fórmula para equilibrar el marcador y acabaron cediendo por 6-3 y 6-4.

En la final se medirán a Coki Nieto y Mike Yanguas que están en su 'prime' en este P1 de Madrid donde debutan en su versión 2.0 en Premier Padel. Coki, nacido en Madrid hace 27 años, contaba con el calor del público y con sus amigos y familia en la grada.

Motivado como nunca y pidiendo a su compañero que se sinceraran para no entrar en conflicto, pues se conocen a la perfección -entre otras cosas Coki le pidió a Mike que no hablara tanto en la pista-, buscaron con hincapié un primer parcial que acabarían ganando unos minutos después.

Al otro lado no se instalaron los nervios. Seguían jugando con desparpajo, alegría y se les veía disfrutar en la pista pese a haber cedido el primer parcial. El partido estaba sumamente igualado con puntos de muchos quilates por parte de los cuatro jugadores, como una dejada de Tino que dejó a todo el Movistar Arena con la boca abierta, o remates de Cokinator desde su casa (que está cerca claro).

Con todo Tino y Gonza seguían en el duelo ganando su saque con bastante solvencia y con 4-5 tuvieron hasta cinco bolas de set gracias a la subida de nivel de Gonza que se puso al equipo a la espalda para solucionar el problema en el que se habían metido. Salvaron Coki y Mike las cinco y pusieron el 5-5 en el marcador.

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"Coki, Coki, Coki" de nuevo en la grada del Movistar Arena. El partido era precioso e impredecible. De nuevo los de Juanjo Gutiérrez tuvieron que salvar dos bolas más de set con el 5-6 en el marcador, ya habían consumido las siete vidas para evitar ir al tercero. Con todo ello se fueron al tie break. Y en estos lares Coki demostró el gran jugador que es para conseguir el pase a la ansiada final del Madrid P1 gracias a un desempate impoluto (6-4 y 7-6 (1).