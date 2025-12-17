Coki Nieto y Jon Sanz vuelven a juntar sus caminos

Otra pareja confirmada para el circuito Premier Padel. En pleno final de año, con rumores de posibles juntes y dúos nuevos, Coki Nieto y Jon Sanz han confirmado que volverán a competir juntos en 2026. Lo han hecho a través de un vídeo, en el que se ve a los dos integrantes tan tranquilos en la playa, disfrutando del sol y compartiendo risas.

Sanz y Nieto ya compartieron pista en el año 2024, donde no les fue nada mal precisamente. Fue el año en el que lograron uno de los mayores éxitos de su carrera: ganar las Premier Padel Finals de Barcelona. Una victoria histórica, en la que derrotaron al invencible dúo formado por Agustín Tapia y Arturo Coello, ganadores de esta última edición.

La pareja, además de esta hazaña a finales de 2024, también consiguió buenos resultados en otros torneos, como el Bordeaux P2 o alcanzando rondas finales en otros torneos del circuito Premier Padel. Actualmente, Jon Sanz formaba pareja con Paquito Navarro y Coki Nieto con Mike Yanguas.

Con las parejas de lo alto del ranking ya consolidadas, Nieto-Sanz ocuparán la quinta posición de la clasificación, solo por detrás de los números uno Tapia y Coello, y las parejas formadas por Chingotto-Galán, Stupa-Yanguas y Lebrón-Augsburger.