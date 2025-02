Coki Nieto: “Con Jon Sanz estábamos muy irascibles y era el momento de cambiar”

Coki Nieto ha vivido una circunstancia extraña en los últimos meses. En las Premier Padel Finals de Barcelona se coronó Maestro junto a Jon Sanz ganando nada menos que a los número 1 Arturo Coello y Agustín Tapia. Sin embargo, ambos había decidido romper la pareja y buscar nuevos compañeros de cara a 2025. Fue una separación tan dolorosa como necesaria para seguir creciendo en 2025.

Acabaste el año ganado el Master Final en Barcelona, mejor imposible. Pese a que la decisión de cambiar de pareja estaba tomada, ¿costó más tras este éxito?

Sí, costó más porque tengo muy buena relación con Jon (Sanz), le quiero mucho, hemos creado una muy buena relación estos dos años, pero tomamos la decisión antes del Master y fue muy importante para jugar bien. Creo que separarnos era lo mejor porque estábamos un poco irascibles el uno con el otro. Tras tomar la decisión, nos liberamos y jugamos cada uno nuestro mejor pádel y ello dio lugar a que pudiéramos ganar las Premier Padel Finals.

"Para mí era momento de cambiar sobre todo porque en pista estaba más irascible de lo normal y se lo comuniqué a Jon

¿Por qué estabais irascibles?

La verdad es que yo lo estaba más con Jon que él conmigo. Ha sido un compañero 10, le tengo mucho aprecio, pero no sé, nunca me había pasado pero estaba en pista y, si Jon fallaba un par de bolas, yo saltaba o le ponía una mala cara. Para mí era momento de cambiar sobre todo porque en pista estaba más irascible de lo normal. Se lo comuniqué a Jon, también tenía la opción de Mike, que era muy buena, así que tomé la decisión.

Mike Yanguas comentó a SPORT que tú eras su mejor opción para 2025. ¿Era él tu mejor opción?

Tal y como terminó Mike el año pasado, para mí era el tercer mejor derecha. Yo siempre he buscado un derecha que sea agresivo, normalmente intento buscar un zurdo, pero Mike es agresivo, gana muchos puntos y se adecúa mucho a un jugador como yo, así que creo que podemos hacer muy buena pareja.

Jon es un tipo muy temperamental, Mike también, ¿te da miedo que vuelva a pasar lo mismo?

Parece que no, pero son muy distintos. Jon es más por momentos; si las cosas iban bien, pues estaba muy bien y, si las cosas iban peor, se venía un pelín más abajo. Mike, en este sentido, si las cosas van mal, saca un poco más de garra y ello me puede ayudar. Va a ser distinto.

¿Qué veremos en esta pareja Yanguas/Nieto?

Bueno, no sé si va a atraer mucho porque la verdad es que mi juego no es muy divertido (risas). Va a ser una pareja muy sólida, de elaborar mucho los puntos y de intentar tirar un poco más, ser más agresivos.

¿Cuáles son tus objetivos en 2025?

Nunca me pongo objetivos de ranking, yo siempre me marco el objetivo de jugar bien, de estar bien físicamente, de que las lesiones me respeten y creo que uniendo todo ello, jugaremos bien seguro y, si jugamos bien, creo que vamos a tener opciones de ganar muchos partidos.

Hay que estar preparado mentalmente para eso, para saber que habrá partidos que serán una lucha brutal y que podemos perder contra cualquiera.

Partís de pareja 4, pero hay jóvenes que están apretando muchísimo. ¿Os situáis por encima de esto?

Sí, siempre aparecen parejas que son muy duras y sabes que puedes perder ante cualquiera. Hay que estar preparado mentalmente para eso, para saber que habrá partidos que serán una lucha brutal y que podemos perder contra cualquiera. Si te preparas y vas preparado para eso, hay menos sorpresas, te lo tomas todo mucho más en serio y compites mejor.

¿Te has enfocado en algún aspecto de tu juego de cara a esta temporada y más sabiendo que jugarías al lado de Yanguas?

Los últimos dos o tres años he estado jugando con zurdos y, quieras que no, hay algunas bolas que no estoy acostumbrado a que vaya el jugador de derecha, así que tenemos que intentar acoplarnos lo mejor posible. Lo que he practicado más esta pretemporada es ser más agresivo, intentar tirar un poco más, apretar un poco más.

Pero sin perder tu esencia...

Bueno, al final si tiras un poco más, fallas más. Eso me lo dice Maxi (Grabiel). Voy a tener que fallar más, pero yo también tengo que hacer un clic en la cabeza y pensar que si fallo, no pasa nada, siempre y cuando sea una bola lógica.

¿Cambios en el circuito? Lo de las diferentes superficies me gusta. Pistas más lentas y pistas más rápidas, pero es complicado

Algunos jugadores han sugerido algunos cambios en el circuito. ¿A ti te gustaría cambiar algo?

Sí, he leído algunos cambios que proponen y me parecen bien. Lo de las diferentes superficies me gusta. Pistas más lentas y pistas más rápidas. Lo que ocurre es que es muy difícil para el pádel porque al final en cada sitio hay una altitud, las bolas son distintas, hay muchos factores, pero estaría bien que hubiera una temporada de pista rápida, una de pista lenta y así poder prepararnos para lo que viene.