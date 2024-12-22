Coki Nieto y Jon Sanz dan una campanada histórica en el Palau Sant Jordi y alzan las Premier Padel Finals 2024

Coki Nieto y Jon Sanz son los campeones de las Premier Padel Finals 2024 contra todo pronóstico. Ante un Palau Sant Jordi entregado, el madrileño y el navarro han logrado un triunfo épico ante la mejor pareja del 2024 y los grandes dominadores del pádel mundial, Arturo Coello y Agustín Tapia. Es el segundo triunfo de la pareja en este 2024. Hacía 168 días (5 meses y 15 días) que la pareja 1 del mundo no perdía un partido oficial de pádel. “No me lo creo”, ha dicho Coki Nieto.

Un bombardeo constante

Jon Sanz y Coki Nieto se han plantado en la final de las Premier Padel Finals sin nada que perder. Planteando un duelo de tú a tú. Y han mantenido un nivel muy alto de choque hasta que la pareja 1 del mundo ha puesto una marcha más en su velocidad de crucero. Han ajustado la pegada por arriba, han cerrado los espacios y no han dado tregua a Sanz y Nieto. Y en el sexto juego de la primera manga, los 1 han logrado el primer break. Una ventaja que ya no han dejado escapar. 6-3 para un Tapia y un Coello que parecían inalcanzables.

Coki y Jon se ganan el Sant Jordi

Tapia y Coello no han bajado el pistón en el inicio del segundo set. Han logrado la primera rotura en el primer juego y solo se les ha visto cerca de sus rivales en las dos opciones de contrabreak que han tenido Coki Nieto y Jon Sanz inmediatamente después. El navarro ha pedido al público del Palau Sant Jordi que se volcara con ellos pero parecía que ni con la ayuda de los 13.433 aficionados y aficionadas que han llenado el feudo barcelonés podían con los uno. Pero, han logrado engancharlos y meterselos en el bolsillo en el 5 a 3 en contra. Entonces, esa pareja gigante que aparentemente son los número 1 se ha hecho más pequeña que nunca. En un gesto de coraje, Sanz y Nieto han logrado empatar un partido que estaba perdido. Han salvado dos bolas de partido y se han generado cinco bolas más de rotura que han sabido transformar a la quinta. El Sant Jordi ha gritado “sí, se puede”, en varias ocasiones. Y sí, se ha podido. Coki Nieto y Jon Sanz han encadenado siete puntos seguidos ante la versión más dócil y humana de Arturo Coello y Agustín Tapia para cerrar la segunda manga (5-7).

En un tercer set histórico, Jon Sanz y Coki Nieto han logrado mantener el nivel y el binomio Coello-Tapia nunca ha encontrado las buenas sensaciones dentro del 20x10. Coello intentaba mantener el tipo mientras Tapia se convertía en un flan. Nervioso y errático como nunca antes se le había visto. Y Jon Sanz y Coki Nieto lo han aprovechado. Han logrado un break en el octavo juego del partido, se han generado tres pelotas de partido… y, a la tercera, ha llegado la vencida. Sanz y Nieto se han proclamado campeones de las Premier Padel Finals 2024.