PÁDEL
Coki Nieto: "Te puedo confirmar que no jugaremos con Mike el año que viene"
El jugador madrileño confirmó a SPORT que se separa de Mike Yanguas en 2026 y, auqnue no lo confirmó, dejó entrever que su próxima pareja será de nuevo Jon Sanz
Angie F.G.
Como siempre, Coki Nieto atendió a SPORT con una amabilidad encomiable. Y no era fácil para él afrontar el acto de ASICS, marca que lo patrocina, donde se presentaron las nuevas zapatillas Sonic Smash FF y tampoco las numerosas entrevistas. Unas horas antes le habían robado la maleta y el paletero mientras estaba rodando una promoción en la playa. "Tengo la cabeza en otro sitio, perdona", se disculpaba el flamante jugador que defiende título en Barcelona.
El año pasado vivió en la Ciudad Condal un torneo increíble. Este año ha empezado con mal pie, pero es optimista y no descarta otra sorpresa. Coki es de los que no se esconden y confirmó a SPORT que el año que viene no seguirá con Mike Yanguas como pareja. Una pena porque ha sido una pareja que ha enamorado, que ha enganchado a muchos aficionados, pero todo lo bueno se acaba.
Llega Barcelona, mejores recuerdos, imposible
La verdad es que si. No tengo mejor recuerdo.
Fue el mejor día de tu vida si no uno de los mejores
Deportivamente hablando el mejor sin duda.
¿Qué crees que sentirás cuando entres al Palau y veas toda la grada llena?
Me vendrán muy buenos recuerdos seguro. Mañana entrenaremos y ya cuando entre me vendrán recuerdos, pero seguramente compitiendo será distinto con toda la gente en la grada que ya el año pasado nos ayudaron mucho a levantarnos cuando estábamos en el pozo así que se me va a poner la piel de gallina seguro.
Desde que ganaste el título de las Finals el año pasado al lado de Jon te has convertido en un ídolo en Barcelona
Pues mira que no había ganado casi nunca en Barcelona, no se me daba bien. Llevo jugando seis o siete años como profesional y no había ganado muchos partidos en Barcelona El año pasado venía diciendo que Barcelona se me daba muy mal y mira tu que se me dio muy bien.
¿Ves posible otra machada con Mike?
Es difícil, hay parejas muy duras porque al final en este torneo son las ocho mejores y es complicado, pero vamos a intentarlo otra vez.
¿Recuerdas la rutina que hicisteis? ¿Has pensado en repetirla?
No me acuerdo mucho. Esto si que lo hacemos durante un torneo porque es más reciente en el sentido de que si haces una rutina el viernes intentas repetirla el sábado y el domingo, pero este torneo vamos a ver como se da estos días y el viernes en función de como vaya el partido se repetirá o no.
Paquito y Jon son una pareja muy dura y que viene haciendo las cosas muy bien y será un partido muy complicado. A ver como está la pista pero será un partido igualado que se va a decidir por detalles.
Debutáis ante Paquito Navarro y Jon Sanz, una pareja muy dura y muy emocional.
Sí, muy dura y que viene haciendo las cosas muy bien y será un partido muy complicado, pero a ver como está la pista pero será un partido igualado que se va a decidir por detalles.
El año pasado jugaste con Jon sabiendo que no seguiríais la temporada siguiente. Este año juegas con Mike sabiendo que no seguiréis juntos el año que viene.
Seguramente sea nuestro último torneo pero ojalá se cumpla esta tradición de no saber que es el último baile y que se dé bien el torneo. Lo afrontamos bien, profesionalmente lo jugaremos a full y vamos a ver qué tal se da.
Sí que te puedo confirmar que el año que viene no voy a jugar con Mike pero lo demás no te lo puedo confirmar.
¿Me puedes confirmar que el año que viene volverás con Jon Sanz?
He hablado con varios jugadores pero no tenemos confirmado al cien por cien nada. Sí que te puedo confirmar que el año que viene no voy a jugar con Mike pero lo demás no te lo puedo confirmar.
Si volvieras con Jon sería curioso porque el año pasado me comentaste que estabas muy irascible y por ello teníais que separaros. Qué has sentido con Mike y si vuelves con Jon como corregirás esto.
Con Mike creo que hemos hecho un año muy bueno y de hecho creo que ha sido para mí un año muy positivo y la decisión la toma él. No estábamos muy bien, estábamos con puntos de vista distintos pero al final lo entiendo perfectamente. Él tiene otro proyecto , se respeta perfectamente y yo tengo que ver mi compañero para el año que viene. Si juego con Jon tengo que ser mentalmente más tranquilo. Con Jon siempre nos hemos entendido muy bien, pero en aquel entonces lo necesitaba.
Te lo pregunto de otra manera. ¿Te gustaría volver a jugar con Jon?
Sí, eso seguro. Con Jon nos llevamos muy bien, le tengo mucho cariño y me parece un tío espectacular.
¿El detonante de la ruptura con Mike realmente qué ha sido?
Hay mucho desgaste en la pareja, estamos muchos días juntos y él ha tenido otras llamadas de otros proyectos y creo que lo habrá valorado con su equipo, con sus personas de confianza y habrá pensado que era la mejor opción y no queda otra que respetarla, igual que yo hace unos años cambié a Mike para irme con Martín (Di Nenno) pues ahora él habrá pensado lo mismo, que a día de hoy es mejor proyecto el otro que tiene y cambiar.
¿Te lo esperabas?
Sí, por lo que dices tu, no estábamos tan bien como estábamos a principio de año y sí que estábamos un poco más 'quemadetes' así que sí que me lo podía llegar a oler.
¿Crees que falta un poco de regularidad con tus parejas?
No, creo que soy de los que más aguanta con mis compañeros. Yo intento siempre hacer proyectos largos.
¿Como alcanzar a los número uno y dos? Si clonas a Coello lo mismo me puede ir bien
¿Ves alcanzables a la pareja uno y dos del circuito?
Si clonas a Coello lo mismo me puede ir bien
O sea que solo puedes ganar a Coello con Coello
Te digo Coello porque nos complementaríamos, bueno el me complementaría a mí seguro. Pero creo que a día de hoy el nivel de las dos primeras parejas es espectacular y tenemos que seguir trabajando y mejorando mucho para acercarnos a ellos.
Coello y Galán son tíos de metro noventa completísimos físicamente animales, Tapia es un elegido y Chingotto es un currante
¿Qué tienen de diferente respecto a los demás?
Buena pregunta. Condiciones. Coello y Galán son tíos de metro noventa completísimos físicamente animales, Tapia es un elegido y Chingotto es un currante que al final porque mide 1m70 que si no sería un abuso jugar con Chingotto. Son distintos, son mejores a día de hoy y no queda otra que asumirlo.
Quizás ahora con las nuevas zapatillas Sonic Smash FF de Asics puedas conseguirlo
Sí, igual llegaré más rápido
¿Estás contento con estas zapatillas que han presentado hoy en el Munay Club de Viladecans?
Muchísimo. Es un modelo de zapatilla que es muy ligero, algo que a mí me gusta mucho y a medida que van pasando los años van mejorando mucho y las cosas que a lo mejor faltaban en la otra zapatilla las van sumando a la zapatilla y creo que ya es una zapatilla muy muy buena.
¿Qué planes tienes para vacaciones?
Relajarme. Vamos a la playita la semana después del Master con toda la familia y a desconectar.
