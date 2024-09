Coki Nieto: “Ahora las parejas duran menos de lo que deberían durar”

En la pista es todo carácter, fuera un chico amable, tranquilo y también con sentido del humor. Le gusta hablar de pádel y junto a Jon Sanz flirtean con los mejores. Les falta un poco para estar en la cima, pero todo llegará

¿Cómo han ido las vacaciones?

Demasiado bien. Descansando mucho, intentando desconectar del pádel aunque las últimas semanas ya pensando en los torneos que vienen preparándonos físicamente.

Con Jon acabasteis bien antes del parón. ¿Qué ha pasado para que esto ocurriera?

El año pasado terminamos un poco quemados los dos. Si le pregunta te dirá lo mismo. Yo quizás estaba un poco más irascible de lo normal y creo que eso quemó un poco a la pareja. A final de año hablamos, decidimos continuar el proyecto y tranquilizarnos un poco, hacer una buena pretemporada y creo que lo estamos haciendo bien, hemos entrenado bien con Maxi (Grabiel) que nos ayuda mucho.

¿Cómo gestionáis esta parte mental?

Hemos empezado con un psicólogo deportivo y creo que está funcionando porque estamos trabajando mucho en ello.

Estamos en un acto de Asics donde se ha hablado mucho de cómo afecta el deporte a nivel mental.

Yo lo noto mucho. Cuando estoy mucho tiempo parado estoy más ansioso y necesito hacer cosas. Noto que cuando estás haciendo deporte estás más feliz, estás en forma y se disfruta.

Ha habido rotura de parejas importantes de la parte de arriba que siempre causan un efecto dominó, pero vosotros lo habéis salvado.

Hemos recibido llamadas los dos pero estamos haciendo un proyecto a largo plazo y como nos está yendo bien al final sigues. Sí que hemos tenido algún bache negativo, pero esto son cosas del deporte. A día de hoy creo que las parejas duran menos de lo que deberían durar y creo que necesitamos un proyecto largo y si las cosas no funcionan al principio hay que seguir hasta que funcionen y si no funcionan cuando llevas varios meses entonces sí que tienes que cambiar. Pero por ahora estamos contentos.

Yo en pista quizás me pongo un poco más en modo sargento por decirlo de algún modo y Jon es muy sentimental

¿Quién es quién en la pareja?

Yo en pista quizás me pongo un poco más en modo sargento por decirlo de algún modo y Jon es muy sentimental. Falla y se viene abajo o si gana muchos puntos se viene muy arriba. Y yo intento ser más estable y Jon me intenta transmitir esa chispa y esa energía que tiene para bien o para mal.

Jon y yo nos enfadamos porque en pista somos muy temperamentales y Maxi nos ayuda a calmarnos

¿Qué os aporta Maxi Grabiel?

Interviene mucho en el equipo. Aquí no somos Jon y Coki sino que somos Jon, Coki y Maxi porque hace un trabajo muy bueno en el banco. Nos ayuda a calmarnos, a hablar. Hay veces que Jon y yo nos enfadamos porque en pista somos muy temperamentales y Maxi nos ayuda a calmarnos. En este sentido creo que nos viene muy bien.

Siempre estáis ahí pero parece que os falta un pasito más.

Jugamos bien, ganamos partidos que por ranking son más asequibles o que debemos ganar por así decirlo aunque son muy duros. Y a lo mejor con las parejas de arriba en el momento de la verdad nos falta creérnoslo un poco más. Hemos tenido algunas bolas en momentos decisivos que no hemos podido ganar pero jugando como estamos jugando seguro que van a llegar.

Coki Nieto durante el acto de Asics en La Ciudad de la Raqueta / ASICS

¿De qué jugador has aprendido más?

He tenido mucha suerte porque he podido jugar con gente muy buena, leyendas de este deporte como Pablo Lima, Juan Martín Díaz, Allemandi que me gustó mucho… Con Juan Martín no terminamos del todo bien pero creo que fueron tres meses en los que aprendí mucho y con Lima también.

Precisamente estamos viviendo un año en el que se han retirado o se están retirando mitos del pádel como Juan Martín, Lima, Belasteguín, Mieres… ¿Cómo lo vivís los jóvenes?

Creces viendo a estos jugadores. Al principio choca mucho pero tienes mucha suerte de coincidir con ellos en el circuito y últimamente se va Bela, Juan Martín, Juani, Lima… se van leyendas y es duro pero ellos te dicen que es parte de la vida, que han competido los años que tenían que competir y están ahora en otro rol en el pádel y disfrutando igual.

En el acto de Asics también hemos hablado de cómo responden los niños ante el deporte y lo diferente que respondemos los adultos. ¿Qué echas de menos de cuando jugabas a pádel como niño?

Echo un poco en falta jugar por diversión. Ahora es deporte y es profesional y es trabajo. Antes jugaba más por diversión, por ir a ver a tus amigos… Obviamente me divierto con el pádel, pero era más jugar por divertirte que jugar a ganar.

Lo que más me gusta de Premier Padel es que es un circuito muy internacional y jugamos en todas las partes del mundo,

Premier Padel ya circuito único. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que cambiarías?

Lo que más me gusta es que es un circuito muy internacional y jugamos en todas las partes del mundo, viajamos mucho y creo que es una de las partes importantes para que el pádel se haga más grande y se expanda. Y lo peor que es un circuito un poco nuevo y faltan algunas cosas que se están implementando. Poco a poco están contratando a más gente para ayudar y creo que con el paso del tiempo se van a solucionar.

¿Puedes especificar un poco más?

Bueno, estamos llegando ya a acuerdos. Cosas más enfocadas a los jugadores, alguna ayuda más a los jugadores de más abajo porque es verdad que tenemos buenos premios pero falta para la gente de más abajo que también tiene que viajar y hacer desplazamientos costosos económicamente que tengan más ayudas.

¿Objetivos en el Madrid P1?

Siempre digo lo mismo. Jugar bien ya que creo que jugando bien podemos hacer un buen papel seguro. El resultado no te lo puedo decir pero jugar bien seguro.

Encantado con la nueva línea Asics

Asics aprovechó la celebración del Madrid P1 de Premier Padel para presentar su nueva línea de calzado de pádel, la zapatilla Solution Speed FF 3 Padel, ideal para tener más velocidad en la pista gracias a la ingeniería que se ha aplicado. Coki asegura que son ideales para el jugador: “Llevo casi cuatro años con ellos y creo que es una marca referente tanto de textil como de calzado en el pádel. Cuando empezaba a jugar que no me patrocinaba ninguna marca usaba Asics siempre. La recordaba como una marca muy buena y cuando me pusieron de nuevo las zapatillas Asics solo puedo decir que son una maravilla. Es una marca referente”.