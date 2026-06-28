Coello vuelve a ser profeta en su tierra por tercera vez consecutiva

La final masculina del Valladolid P2 arrancó a un ritmo vertiginoso. En apenas doce minutos ya se habían disputado seis juegos. 3-3 en el marcador y la sensación de que la pelota viajaba a una velocidad distinta a la del resto del planeta. Un auténtico tiroteo en la Plaza Mayor con cuatro protagonistas: Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán y Fede Chingotto, el clásico volvía a escena.

En ese intercambio de golpes, los números uno encontraron el primer desequilibrio. Bastó un pequeño bajón de Galán y Chingotto para abrir la primera brecha del encuentro y adjudicarse el set por 6-3. Como durante toda la semana, el servicio de Coello y Tapia volvió a ser intocable. Ni una sola concesión desde el saque y la presión siempre instalada en el otro lado de la red.

La segunda manga arrancó con el mismo guion. Galán y Chingotto intentaban mantenerse enganchados al partido, pero cada juego que pasaba iba costando más mantener el servicio. Coello se alimentaba del ambiente de una Plaza Mayor entregada a su ídolo y Tapia volvía a sacar del sombrero golpes imposibles.

Atención médica para Chingotto

Con 6-3 y 3-2 en el marcador llegó el momento que terminó marcando la final. Fede Chingotto solicitó la asistencia médica por una indisposición que arrastraba desde el viernes. El argentino recibió una inyección para intentar mejorar su estado físico y regresó a la pista dispuesto a seguir peleando, lo hizo con una sonrisa, pero ya no volvió a ser el mismo.

A partir de ese instante comenzaron a aparecer errores no forzados poco habituales en el bonaerense, uno de los jugadores más fiables del circuito. Galán intentó multiplicarse para sostener a la pareja, pero delante tenía a dos rivales que no dejaron escapar la oportunidad. Cuando Coello y Tapia detectan una mínima grieta ya no hay quien les pare y hurgan en ella hasta allanar el camino.

El 6-3 definitivo confirmó una semana sencillamente perfecta para los números uno. No solo levantaron el título en Valladolid, sino que completaron el torneo sin conceder una sola bola de break. Un dato que resume mejor que cualquier estadística el nivel de autoridad con el que han dominado el cuadro.

De esta manera, Coello y Tapia vuelven a imponer su ley en el Superclásico del pádel, igualan el pulso de títulos de la temporada con Galán y Chingotto y mantienen el mando de la Race en un duelo que promete seguir dejando capítulos memorables.

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Y, cómo no, Valladolid volvió a rendirse a su hijo predilecto. Arturo Coello levantó el trofeo en una Plaza Mayor entregada y confirmó que jugar en casa no le pesa tras conseguir su tercer título consecutivo en la ciudad que le vio crecer.