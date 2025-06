Coello: "Vivo en Miami porque creo que es una oportunidad de negocio, pero sigo tributando en España y eso no va a cambiar"

Arturo Coello afronta uno de los torneos más especiales del año con muchísimas ganas de repetir título junto a Agustín Tapia. El número uno del mundo nació en Valladolid hace 23 años y sabe que su gente está deseando verle en directo y este año, además, podrá hacerlo en un escenario tan emblemático como la Plaza Mayor, algo que no se produjo en 2024 ya que el torneo se celebró en el Pabellón Pisuerga de la capital vallisoletana. En una entrevista concedida a Iván Hernández, de Contrapared, y en nombre de la Asociación Internacional de Medios de Pádel a la cual pertenece SPORT, Coello mostró su compromiso con su gente y no eludió ningún tema candente... aunque tiene arte para evitar polémicas. Arturo en estado puro.

¿Se puede decir, pese a haber ganado el año pasado Valladolid, que la espina real es ganar aquí en la Plaza Mayor?

Se podría decir que sí, pero no. La espina era poder ganar en Valladolid. Lo hice el año pasado, creo que el objetivo está cumplido, sobre todo por eso personal que tenía yo con mi abuelo, de poder dedicárselo. Si gano en la Plaza Mayor ya es un premio. Pero sobre todo este año, al margen de que Valladolid sea súper especial, es seguir arriba en el ranking, seguir acercándonos o estando muy cerca de Ale y Chingo, que es el objetivo o que es nuestra pelea este año. Ya cada semana es importante, llega un punto en el que da igual si es un Major, un P2 o un P1, todas las semanas son importantes porque casi siempre Ale y Chingo están llegando a las finales, con lo cual hay que estar siempre súper enfocados. Estamos con muchas ganas de hacerlo bien en este marco tan bonito.

Imagen de la Plaza Mayor de Valladolid con la pista central / Premier Padel

¿Sentís la presión de todos los puntos que debéis defender en la segunda mitad de temporada?

Creo que no porque nosotros vamos muy día a día, partido a partido, semana a semana, y yo creo que ese es el objetivo y el reto que tenemos. Tanto el primer como el segundo año lo hemos cumplido. Al final nuestros objetivos son muy a corto plazo. Hoy te diría que el objetivo es hacer un buen primer entrenamiento con Agustín, mañana será hacer un buen segundo entrenamiento y estar bien para poder afrontar la primera ronda bien, porque como te digo, al margen de que yo sé que es muy obvio, que toda la gente piensa que vamos a llegar siempre a las finales y que siempre estamos en los últimos días del torneo, para nosotros son igual de difíciles los primeros que los últimos días y no es demagogia, es verdad, porque al final la presión está, con lo cual los primeros días son difíciles, hay que adaptarse a condiciones nuevas pero con muchas ganas de poder hacerlo bien.

Dices que Augsburger y Cardona son tu pesadilla diaria, ¿qué son Chingotto y Galán?

Chingotto y Galán son nuestros mayores rivales, son los que nos suponen el reto diario de estar al 100%, porque, al final, ellos siempre o casi siempre llegan a las finales, como nosotros, con lo cual eso hace que la exigencia cada día, cada partido sea la máxima porque sabes que ellos van a cumplir. Sin embargo, por ejemplo, Pablo y Leo, sobre todo, son una pareja que al venir con menos ranking y poder enfrentarte en rondas de octavos o dieciseisavos incluso, o cuartos ahora, porque están ya dentro de las ocho, son partidos en los que te juegas mucho en unas rondas en las que si pierdes empiezas en una situación complicada. Por eso digo que son mi pesadilla, porque son una pareja que siempre nos puede ganar y que encima nos toca en rondas muy complicadas.

Chingotto y Galán celebran eufóricos el triunfo en el Major de Roma / Premier Padel

Cuando miras atrás y ves al Arturo adolescente, ¿qué crees que pensarías si viera hoy a este número uno mundial y qué te arrepientes de haber dejado en el camino?

Bueno, arrepentirme de poco. Creo que mi camino está siendo más o menos como lo había proyectado. Vería a un Arturo un poco más viejo, un poco más maduro, espero, con las cosas bastante claras desde siempre y tratando de seguir con mi camino. Sé que llevo muchos años en el circuito, pero me siento todavía súper joven y creo que lo soy, con lo cual estoy disfrutando del proceso. Quedan muchísimas cosas, muchísimos objetivos, pero, como te digo, siempre tratando de ser el mismo.

¿Cómo se relaja Arturo Coello cuando pierde un partido?

Yo necesito estar solo. Yo esa noche no duermo o duermo muy poco. Necesito, si te soy sincero, a mi novia, mucho, si no es con ella en el torneo le hago videollamada para soltar todas las cosas que tengo en la cabeza. Y una vez acabo de hablar con Maika me quedo solo pensando, necesito reflexionar mucho. Se hacen heriditas internas, personales, mías, de cosas que siento que no he hecho bien porque he perdido y hasta que las voy sanando... Y luego, mucho a Gustavo y a Nacho para revertir la situación.

¿Viste la entrevista de Pedrerol a Juan Lebrón en El Cafelito?

La vi. De hecho, estuve a punto de escribir a Juan porque me pareció una entrevista muy, muy buena. Creo que Juan habló con el corazón y creo que eso también le honra mucho. Siempre digo que Juan es una persona que se le ve venir y que, más allá de las críticas que recibe, parece un tío excepcional con sus cosas, como todos, porque todos tenemos nuestras cosas. Pero la verdad es que la entrevista me gustó mucho y creo que fue un acierto como lo hizo.

Surgen muchas dudas después de esas entrevistas. Tú estuviste en Qatar con la selección ¿Realmente decidió Juan jugar con Galán?

Juan siempre estuvo a favor de jugar con Ale y de sumar al equipo. Tanto Ale como él, los dos querían lo mejor para España. Juanjo plantea el equipo de una forma muy especial, no es un seleccionador autoritario, es una persona que nos da bastante opinión y voto en estas decisiones, porque también cree que es importante saber nuestro feedback y qué es el que sentimos todos. Entonces somos nueve personas que deciden una situación muy difícil que nunca se sabe si es la acertada, pero yo creo que si volviésemos a ese día, yo plantearía la situación como lo hicimos.

La gente dice Arturo se ha ido a vivir a Miami para pagar menos impuestos, para estar mejor… ¿Qué ha ganado Arturo Coello de irse a vivir a Miami?

Para empezar, sigo tributando en España y eso no va a cambiar. O sea que no ha sido por impuestos, ni muchísimo menos, y eso es público, se puede saber, tributo en España. Vivo en Miami porque creo que es una oportunidad de negocio muy grande. Creo que el pádel está creciendo mucho, que sigue creciendo a día de hoy y que se está expandiendo un montón. Además, creo que mi presencia allí puede hacer que tanto yo como deportista y como persona crezca, que el pádel también crezca, con lo cual creo que es una oportunidad muy buena para poder seguir evolucionando en el deporte. Entiendo que haya diversidad de opiniones y lo respeto y me gusta. Pero bueno, creo que ha sido una decisión acertada. Nosotros seguimos trabajando con Premier para construir el pádel y para que crezca. A este circuito le quedan muchas cosas por hacer y está haciendo un trabajo muy bueno, cada vez mejor. Obviamente, como todo en sus inicios, tiene sus complicaciones y las dos partes trabajamos para que esos problemas, esas durezas se vayan mediando un poquito. Creo que estamos ahora mismo en un buen momento, en una buena línea y trabajando todos juntos.