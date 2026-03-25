Coello y Tapia vuelven a renunciar a NewGiza en un contexto de dudas deportivas y geopolíticas

Arturo Coello y Agustín Tapia no disputarán el torneo de NewGiza. La pareja número uno del ranking no aparece en la lista oficial de inscritos una vez cerrado el plazo, lo que confirma su ausencia en la cita que seguirá en el calendario al P1 de Miami que se está disputando esta semana después de la suspensión del Major de Qatar.

La decisión se enmarca, en primer lugar, en un contexto puramente deportivo. El torneo de NewGiza es una prueba de categoría P2, un escalón inferior dentro del circuito Premier Padel, donde la suma de puntos es menor, concretamente los ganadores se llevan 600 puntos. Con una ventaja considerable al frente del ranking, con casi 3.000 puntos de ventaja sobre sus perseguidores Fede Chingotto y Ale Galán, Coello y Tapia pueden permitirse gestionar su calendario y priorizar citas de mayor peso competitivo sabiendo que no es obligatorio, por contrato, asistir a todos los P2 del Tour.

Coello y Tapia renuncian al P2 de NewGiza / Premier Padel

Echando la vista atrás, el año pasado se dio la misma circunstancia en NewGiza, donde los número uno no asistieron y el título cayó del lado de Chingotto y Galán. Por lo tanto, los Golden Boys no defienden puntos en Egipto, un motivo más para colocar este torneo entre los descartes del año aunque los puntos de NewGiza no se restarán hasta la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, la misma en la que se celebró el año pasado.

La lista de jugadores inscritos para el P23 de NewGiza, ya cerrada / Premier Padel

Las dudas con el conflicto en Oriente Medio

Sin embargo, el escenario va más allá del apartado deportivo. El torneo, programado del 14 al 18 de abril en Egipto, queda ahora bajo la lupa por el contexto geopolítico. La situación en Oriente Medio mantiene a la región en una zona considerada de riesgo, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad del evento. Premier Padel está estudiando las opciones con este torneo, barajando varias posibilidades, entre ellas, la disputa del torneo en las fechas previstas, pero, tras la suspensión del Major de Qatar, el P2 de Newgiza podría seguir los mismos pasos.

A la espera de posibles decisiones adicionales, la ausencia de los número uno es, curiosamente, la única importante ya que el resto de parejas favoritas constan todas ellas inscritas en la competición egipcia, a la espera de saber qué ocurrirá con el torneo.

Se confirman las nuevas parejas

En paralelo, el cierre de inscripciones ha oficializado varios movimientos en el mercado de parejas, dando forma a nuevos proyectos dentro del circuito. Entre ellos, destaca la unión de Sanyo Gutiérrez con Víctor Ruiz, una dupla que buscará estabilidad y resultados en esta nueva etapa.

También debutarán como pareja Gonza Alfonso y Javi Barahona, así como José Jiménez junto a Javi García. A ellos se suman Iñigo Jofre y David Gala, entre otros cambios que reconfiguran el mapa competitivo.

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De este modo, NewGiza se presenta como un torneo condicionado tanto por las ausencias como por el contexto externo, pero también como un escenario de oportunidades para nuevas alianzas en busca de protagonismo.